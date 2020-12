El PP de Cataluña para que los catalanes no se lleven "como el perro y el gato": "Yes we cat"

El PP de Cataluña ha querido felicitar esta Navidad 2020 a los catalanes y para ello ha tirado del humor. El vídeo que ayer compartieron en redes sociales desde sus cuentas oficiales pretende lanzar un mensaje de concordia.

Esta felicitación de Navidad en vídeo comienza con un plano en el que se ve a un perro y un gato tumbados juntos, tranquilos y abrazados sobre un sofá. El perro dice "Yes you can" y el gato contesta "Yes we cat".

El líder del PPC, Alejandro Fernández, desea feliz Navidad y lanza este mensaje: A los que me queréis y os caigo bien, a los que no os hago ni fu ni fa, a los que ni siquiera me conocéis e incluso a los que no me podéis ni ver; a todos, sin excepción, os deseo feliz Navidad y próspero año nuevo, porque en Catalunya no podemos seguir llevándonos como el perro y el gato".

El secretario general del PP catalán, Daniel Serrano, ha explicado que esta felicitación navideña representa el punto de partida de lo que será la campaña electoral de los populares para las elecciones previstas para el 14 de febrero, en la que su receta será la de "convivencia, convivencia y convivencia".