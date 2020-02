La irónica respuesta de Alejandro Fernández tras hacerse viral su reacción a las palabras Anna Erra sobre los catalanohablantes

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha ironizado asegurando que se encuentra "perfectamente recuperado" después de que el vídeo su reacción a las palabras de la alcaldesa de Vic, Anna Erra, se hiciese viral.

La diputada de JxCat desató la polémica en el Parlament al animar a los catalanes "autóctonos" a hablar en catalán a personas que "por su aspecto físico o nombre no parezcan catalanes". Estas declaraciones provocaron verdaderas caras de asombro en el rostro del presidente del PP catalán, cuya reacción ha sido de lo más comentado en redes sociales esta semana.

Fernández ha publicado un vídeo en Twitter, en tono irónico, agradeciendo "a todas las personas que se han preocupado por mi estado de salud después de escuchar a la diputada de JxCat decir que se podía reconocer a los catalanes por su aspecto".

"No os reprocho que estuvierais preocupados, las imágenes son escalofriantes. Casi se me salen los ojos de órbita, de poco que no me da un síncope en vivo y en directo, pero para vuestra tranquilidad os informo que estoy perfectamente recuperado y listo para la batalla", asegura el líder del PP de Cataluña.