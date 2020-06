¿Tiene ya el Gobierno votos suficientes para aprobar el decreto de nueva normalidad?

El Gobierno cuenta para sacar adelante el decreto que regula la llamada nueva normalidad, las normas después del estado de alarma, con su socio habitual en todo este proceso derivado del coronavirus, el PNV. Y también con su nuevo aliado, Ciudadanos. Más difícil está el voto de otros aliados de la izquierda, de la moción de censura. ERC ya ha anunciado que no votará a favor. Ahora está por ver qué hará el PP, en ese juego que tienen de ofrecimientos mutuos y ataques furibundos.

Elha respondido afirmativamente a la petición delde negociar el decreto de nueva normalidad y ha recalcado que siempre ha tendido la mano a este partido, pero teme que esta disposición de los populares a hablar seaen plena precampaña en Galicia y en el País Vasco. Así ha respondido la portavoz del ejecutivo,, a la petición que ha hecho el líder del PP, Pablo Casado, quien se ha mostrado dispuesto a apoyar en el Congreso el decreto de la "nueva normalidad" si se incluyen algunas de sus demandas y si el Gobierno se aviene a hablar con su partido.

¿Quién no quiere pactar?

Antes de ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha arremetido en varias ocasiones contra el PP y ha considerado por ejemplo "inadmisible" que este partido trabaje "en contra" de los intereses de España en Europa. Después, la ministra ha señalado que el ejecutivo ha hablado siempre con todos los partidos "que no se han autoexcluido, y por supuesto el PP no va a ser una excepción", y ha asegurado que habrá conversaciones antes de la votación. Ha confirmado, además, que "hay más contactos" entre el Gobierno y el PP "en el entorno no público" de los que el Partido Popular "quiere reconocer".