Duras críticas a Arnaldo Otegi por sus declaraciones en la entrevista con Jordi Évole

Miserable, alimaña o cobarde. Con esas palabras definen a Arnaldo Otegi tras escuchar sus llamativas declaraciones de hace unas horas. Alfonso Sánchez, el presidente de la AVT, asegura que Otegi "es un terrorista que ha estado al lado de los asesinos y al justificarles se convierte en asesino".

Durante la entrevista con Jordi Évole, Otegi no condenó los atentados de ETA. "¿Cómo puedes pedirme ahora, hoy, que condene una cosa del pasado, cuando no la condené cuando se produjo, y además he pagado por no hacerlo?", señalaba.

Otegi tiene varias condenas por pertenecer y colaborar con ETA, y, sin embargo, se define a sí mismo como un hombre de paz. Compara la muerte natural de su madre con la de las víctimas asesinadas por ETA y cuenta que el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco él estaba en la playa.

Arnaldo Otegi ha recibido muchas críticas. Para Fernando Martínez Maillo, el Vicesecretario del Partido Popular, "el discurso del señor Otegi fue vomitivo y miserable". Patxi López asegura que "lo que no puede ser es que pasemos una página de nuestra historia sin leerla porque el asesino dejará de ser asesino y la víctima dejará de ser víctima".

Horas antes de que se emitiera esta entrevista, Arnaldo Otegi participaba en una marcha junto a muchos de los terroristas más sanguinarios, condenados por decenas de asesinatos.