Duran i Lleida revela que Zapatero le ofreció ser ministro en esta legislatura

El portavoz de CiU en el Congreso y candidato a las elecciones generales, Josep Antoni Duran, ha revelado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, les ofreció entrar en el Ejecutivo al inicio de la presente legislatura.

"Y nosotros no sólo no entramos sino que le hemos votado en contra todos los presupuestos por no estar de acuerdo con la manera como hacía las cosas y porque, además, venía precedido de un incumplimiento por parte de Zapatero del Estatut", ha añadido en declaraciones Catalunya Radio.

Tras destacar que ha podido ser ministro en diversas ocasiones y que no ha querido, ha sostenido que para que CiU se pueda plantear entrar en el Gobierno español tendría que haber un cambio de visión de España hacia Catalunya.

También ha replicado las declaraciones que el viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, hizo en una entrevista a Europa Press, donde aconsejaba a los catalanes votar al PSC en las elecciones generales para beneficiar a CiU.

Para Duran, se trata de declaraciones "graciosas" porque, a su juicio, la única manera de tener una fortaleza política que contrarreste el peso de un mayoría absoluta del PP es que el catalanismo sea fuerte, y que CiU es la única fuerza con posibilidades de tener grupo propio en el Congreso.

Respecto al pacto fiscal, el candidato de CiU ha insistido en defenderlo, y más en plena crisis económica: "No tiene sentido que desde el PP se diga que vamos a repartir miseria, cuando aquí hacemos lo que tenemos que hacer para reducir el déficit público, algo que no tendríamos que hacer si tuviéramos el dinero que nos toca, pese a la nefasta gestión del tripartito".

"Y mientras, en otras partes de España hacen lo que hacen. Me pregunto con qué dinero", ha añadido.