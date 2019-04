Duran i Lleida: "O eran unos ignorantes y no merecían ser gobernantes de Cataluña, o unos irresponsables"

Josep Antoni Duran i Lleida, ex líder de Unión Democrática de Cataluña, considera que el cambio de discurso de los líderes independentistas respecto al procés es un intento de "eludir responsabilidades" al crear "un nuevo relato electoral y electoralista". "O eran unos ignorantes y no merecían ser gobernantes de Cataluña, o unos irresponsables. A veces me temo que ambas cosas a la vez", ha apuntado.

Considera que tras las elecciones del 21 de diciembre "puede haber un gobierno entre ERC y el mundo de la señora Colau", un gobierno que puede convertirse en "la herencia definitiva del independentismo en Cataluña".

En una entrevista en Espejo Público, Duran i Lleida se ha mostrado convencido de que en las elecciones "va a haber un incremento de participación de un tipo de electorado que no votó el 27 de septiembre de 2015 y que no votaba nunca en elecciones catalanas al parlamento autonómico". "Puede haber sorpresas positivas respecto a lo que necesita Cataluña, pero sigue siendo una incógnita", reconoce.

El ex líder de UCD ha confesado que "no era consciente" del revuelo que se iba a general al anunciar que votará al PSC "sin complejos". Considera que esta alianza "puede funcionar" y puede conseguir "devolver la normalidad y que haya un gobierno que se preocupe de los problemas reales de la sociedad".