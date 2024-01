Dudas del PP sobre PSOE y Junts: "Queremos saber en qué consiste el 'colorín, colorado' de los independentistas"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha cargado de nuevo contra el acuerdo entre PSOE y Junts. Feijóo cree que no se puede descartar la posibilidad de que se produzca un referéndum de autodeterminación, a la vez que responde a la amenaza lanzada este lunes por los de Puigdemont en la que apuntaban a que si el Gobierno se niega a ese referéndum, 'colorín, colorado'.

"Queremos saber en qué consiste el 'colorín, colorado' de los independentistas y el jaque mate al Gobierno de España. Nadie puede asegurar en España que no habrá referéndum de autodeterminación, que no habrá indultos a los condenados por terrorismo de ETA o que no habrá una política migratoria troceada en 17", ha dicho Núñez Feijóo en la reunión plenaria del Grupo Popular con sus diputados y senadores celebrada en el Senado.

Feijóo considera que la semana pasada, el PSOE "aceptó avanzar hacia un pacto fiscal insolidario", "abrir la puerta a coaccionar la libertad de las empresas para obligarlas a ubicarse en un determinado territorio", "trocear la política de inmigración que abre la puerta a romper la soberanía nacional" o "expulsar la escasa Policía Nacional que queda en Cataluña". Todo ello "sin explicar a nadie qué es lo que se ha acordado en este punto".

Reunión Cerdán-Turull

"Ya que mañana parece ser que se va a reunir el señor Cerdán y el señor Turull, en una reunión del PSOE y Junts, le agradeceríamos que den una rueda de prensa conjunta y nos expliquen cuál es el contenido y alcance de los acuerdos que han cerrado en el Congreso", ha dicho.

"Queremos saber en qué consiste el colorín colorado de los independentistas"

El líder de los populares considera que deben aclarar "exactamente qué se entiende por cesión integral de la inmigración", y puntualiza "de paso que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turull aclaró 'si no hay referéndum, colorín colorado'. Queremos saber en qué consiste el colorín colorado de los independentistas y el jaque mate al Gobierno de España".

"Defender España"

Entre tanto, Feijóo ha considerado que el Partido Popular se dedicará durante esta legislatura a "defender España" después de los pactos de Sánchez con sus socios, cuyo "único proyecto común es el desguace constitucional". Considera que se está dando una "aceleración del ritmo de cesiones", algo que aventura no terminará.