Dos de los 14 identificados por los Mossos por quitar lazos amarillos: "Intentamos quitar estos símbolos cuando hay menos posibilidades de conflicto"

Óscar y Cristina, dos de los 14 identificados por los Mossos d'Esquadra este fin de semana por quitar lazos amarillos, defienden en una entrevista en Espejo Público que sus actos no son constitutivos de delito. Explican que ellos son catalanes "de todo tipo", con diferentes profesiones y niveles, que quieren que "los espacios públicos estén liberados de esta simbología que se está extendiendo en Cataluña de manera permanente".

Por ello, están de acuerdo con la fiscal, que tampoco ve delito en sus acciones, e insisten en que están intentando tener "una vida normal" y que intentan quitar "estos símbolos" cuando creen que "hay menos posibilidades de conflicto o confrontación con personas que piensan diferente". Además, explican que este fin de semana no tuvieron ningún contacto con gente "de la sociedad" y únicamente se relacionaron con los Mossos d'Esquadra, que, en su opinión, "tuvieron una actuación desproporcionada".

"Yo no soy ninguna delincuente ni tengo antecedentes penales"

Según denuncian, ellos llevaban cúteres que "no eran peligrosos" y solo los usaron para cortar los plásticos y subrayan que "es absolutamente incierto" que llevaran navajas. Cristina explica que la actuación de los Mossos fue "desproporcionada" y se sintió muy intimidada: "Yo no soy ninguna delincuente ni tengo antecedentes penales y me llegaron a quitar los zapatos y los calcetines y ellos ya sabían a lo que íbamos".

Por su parte, un mosso que también ha participado en Espejo Público si revelar su identidad defiende que "la ideología de cada uno se tiene que quedar en casa cuando se va de uniforme", aunque hay compañeros suyos que a veces "no actúan como es debido".