Dolors Montserrat: "Me temo que Sánchez no quiere dejar caer a la ministra de Justicia porque sabe que el siguiente en caer será él"

Los audios de la ministra de Justicia Dolores Delgado y Villarejo tienen hoy un nuevo episodio. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat ha definido a Delgado como "una ministra que ha mentido, una ministra que ella dejó a los pies de los caballos al juez Llarena que no quería defenderlo, a una ministra que ha dicho cinco veces mentiras de que no conocía a Villarejo y por tanto ante la mentira tiene que dimitir".

Montserrat no solo pide su dimisión sino que avisa a Pedro Sánchez de que lo que tiene que hacer "es cesarla, lo que pasa es que me temo que no quiere dejarla caer porque sabe que el siguiente en caer será Pedro Sánchez por lo tanto la utiliza de escudo humano". Además, incide: "El conocimiento de la señora Delgado a Villarejo es de una persona que le llama incluso Lola, por tanto deben ser muy amigos".

Para Dolors Montserrat el gobierno socialista es "un gobierno en descomposición" y considera que "los españoles no nos lo merecemos", así que insiste "lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es cesarla y convocar elecciones".

Preguntada por si el PP también tendría que entonar el 'mea culpa' por haber utilizado también los servicios de Villarejo, Montserrat esquiva pronunciarse y se centra en destacar que "el caso Villarejo está judicializado, dejemos que los juzgados trabajen, pero aquí a quien estamos cuestionando es a un gobierno en descomposición a un gobierno que en 100 días ya han dimitido dos ministros y va en camino la ministra de Justicia, a un gobierno que ante la desaceleración económica no está haciendo nada".

Sobre las próximas elecciones en Barcelona, Dolors Montserrat, ha dejado claro que el PP no se va a integrar en la plataforma ciudadana cuyo candidato es Manuel Valls. "Nosotros no vamos a renunciar jamás a nuestras siglas" aunque no rechazan pactos postelectorales ya que su objetivo es que "en Cataluña gobierne el constitucionalismo".

Escucha aquí la entrevista completa a Dolors Montserrat: