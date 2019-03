Las discrepancias entre los partidos independentistas frenan el referéndum

Antes de llegar a esa votación para ir al siguiente paso, Esquerra quiere que se defina la pregunta para la consulta. Ellos -ha dicho Junqueras en 8 televisión- tienen su propuesta.

Si todavía no hay acuerdo, asegura, es porque a algunos no les ha gustado su pregunta.

El líder de Unió es uno de ellos. Duran i Lleida se ha enterado, por teléfono, de la decisión de Esquerra. Duran avisa: la pregunta no puede ser una imposición.

"A mí me gustará la que finalmente salga del consenso. Aquélla que sea capaz de aglutinar las posiciones políticas, insisto, no la de Esquerra y el consenso no lo marca Esquerra como tampoco lo marca Unió".

El Gobierno de la Generalitat sabe que habrá tensiones sobre el tema pero están convencidos de que antes de final de año, habrá acuerdo.