Irene Montero justifica eliminar el límite del triple del SMI en Podemos: "Que todos donen aunque suba el salario mínimo"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, número dos de Podemos, ha defendido que la nueva propuesta del código ético que flexibiliza el tope salarial en Podemos busca "garantizar que todos los cargos públicos sigan donando, independientemente de lo que cobren" ante la subida del salario mínimo. Montero se ha pronunciado en estos términos al ser preguntada por los periodistas sobre el documento ético que Pablo Iglesias someterá a consideración en la próxima asamblea del partido, que pide flexibilizar la limitación de mandatos -hasta ahora fijada en ocho años y que pide prorrogar a doce- y los sueldos de los cargos públicos, cuyo límite ya no sería el de tres salarios mínimos.

"La propuesta que hemos hecho es para garantizar que todos los cargos públicos siguen donando. Hasta ahora teníamos una que era cobrar como mucho tres salarios mínimos interprofesionales pero con la subida se estaba dando una situación de que había algunos cargos públicos que ya no donaban", ha indicado Irene Montero. La ministra ha dicho que "una seña de identidad de Podemos es que los salarios que se cobran son salarios que la gente puede entender que no son privilegiados", algo que cree que se garantizará con la nueva normativa. "Es una propuesta encaminada a seguir manteniendo nuestra seña de identidad", ha defendido Montero, que dice que hasta ahora algunos cargos públicos se quedaban de forma íntegra lo que cobraban. Según consta en el documento ético que Iglesias someterá a consideración, "a partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas". Aunque no lo indica el documento ético, desde Podemos han explicado este lunes que "todos los cargos públicos seguirán donando mensualmente un porcentaje de su salario", "un mínimo de un 5 % y un máximo del 30 %" en función de si tienen hijos o familiares a cargo, "discapacidad o responsabilidad". Por el momento, la formación morada no ha hecho público cuál será el porcentaje que donarán Iglesias y el resto de cargos del partido.