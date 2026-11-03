Llarena cierra la causa contra Puigdemont por el 'procés' y deja su amnistía en manos manos de la Sala de lo Penal

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está a un paso de que se le aplique definitivamente la ley de amnistía. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado por concluido el sumario que mantenía abierto desde 2017 por el 'procés' y ha trasladado el procedimiento a la Sala de lo Penal para que resuelva sobre su archivo.

La decisión también afecta a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que, al igual que Puigdemont, abandonaron España y no fueron juzgados en el proceso celebrado en 2019.

Puigdemont ya puede regresar a España

El paso dado por Llarena llega después de que el magistrado considerara aplicable la amnistía al expresidente catalán y levantara las órdenes de detención que pesaban sobre él y los dos exconsejeros.

De esta manera, Puigdemont puede regresar a España desde hace semanas, aunque todavía está pendiente la resolución de la Sala de lo Penal. El instructor adoptó esta decisión tras la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación, a raíz del recurso de la exconsejera Dolors Bassa. Llarena también rechazó el recurso presentado por Vox contra el levantamiento de las órdenes de detención.

El Supremo deberá decidir sobre el archivo definitivo

En su resolución, el magistrado explica que la finalización del procedimiento no responde a la desaparición de los indicios que motivaron la investigación. "La imposibilidad de continuar la persecución penal no deriva, por tanto, ni de una despenalización de la malversación, ni de la desaparición de los indicios que sustentaron el procesamiento contra los encausados", señala.

El juez atribuye esta situación a la decisión legislativa de amnistiar las conductas investigadas y a la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional.

Por ello, considera que "procede dejar sin efecto el procesamiento, declarar concluso el sumario respecto de estos encausados y remitirlo a la Sala para que resuelva sobre la finalización de la fase de instrucción y el eventual sobreseimiento libre de las actuaciones por aplicación de la ley de amnistía".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha aplicado la amnistía al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.