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¿Cuándo vamos a saber todos los partidos y coaliciones que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre?

Será este martes cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique las candidaturas que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Por el momento, se ha difundido la relación de candidaturas presentadas, aunque todavía no son definitivas.

Candidatos de Vox, PP, PSOE y Frente Amplio

Candidatos de Vox, PP, PSOE y Frente Amplio Antena 3 Noticias

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Anna Martín
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Con los comicios a la vuelta de la esquina, este lunes 2 de noviembre las Juntas Electorales Provinciales han proclamado las candidaturas que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La relación definitiva se publicará hoy, martes 3 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez revisados los requisitos legales y subsanadas las posibles irregularidades detectadas en las listas presentadas por los partidos.

El pasado miércoles, 28 de octubre, el BOE publicó las candidaturas registradas por las distintas formaciones políticas para el Congreso y el Senado. Sin embargo, estas listas todavía no eran definitivas, ya que las juntas electorales debían comprobar que cumplían con las exigencias de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Durante este proceso, los partidos han contado con un plazo de 48 horas para corregir los errores detectados, como la falta de candidatos suficientes, el incumplimiento de las normas de paridad o la ausencia de documentación necesaria.

Una vez proclamadas y publicadas las candidaturas este martes, las formaciones políticas podrán presentar recursos los días 4 y 5 de noviembre. Las juntas electorales deberán resolverlos en las 48 horas siguientes. Posteriormente, los partidos podrán interponer recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional hasta el 9 de noviembre, que tendrá un plazo de 72 horas para pronunciarse, como máximo, hasta el día 12.

De esta forma, el proceso permitirá confirmar qué partidos y coaliciones concurrirán finalmente a las elecciones generales del 29 de noviembre y cuáles quedarán fuera por no cumplir los requisitos establecidos.

61 partidos y alianzas han presentado candidaturas

En total, se han presentado 555 candidaturas al Congreso y 373 al Senado, correspondientes a 61 partidos políticos o alianzas. De estas formaciones, 22 son de ámbito local y concurren únicamente en una circunscripción.

Entre los partidos que han presentado listas en las 52 circunscripciones para el Congreso se encuentran el PSOE, el PP, Vox y Frente Obrero. Frente Amplio, que agrupa a Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes, entre otras organizaciones, ha registrado candidaturas en 49 circunscripciones.

En el Senado, destacan los acuerdos entre diferentes formaciones. La coalición Senado de Progreso (SDP), fruto de la alianza entre el PSOE y otras fuerzas de izquierda, se presenta en 49 circunscripciones. Por su parte, el PP ha alcanzado acuerdos con Vox para no concurrir en determinadas provincias.

No obstante, todas estas candidaturas están pendientes de la proclamación definitiva, que determinará qué formaciones estarán finalmente presentes en las papeletas electorales del próximo 29 de noviembre.

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