Ayuso, Mazón, Rajoy, Noelia Núñez... Todas las veces que Óscar Puente pidió la dimisión de sus rivales

Óscar Puente ha sido y es uno de los ministros más agresivos verbalmente. A través de las redes sociales ha descalificado y ha pedido la dimisión de muchos políticos.

Con la presión siempre puesta en el Partido Popular, sobre todo en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando se conocieron los asuntos económicos de la pareja de Ayuso, Puente no dudó en reclamar y exigir al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que la cesara o que ella dimitiera. La presión mediática sobre ella fue muy potente. Como ya es habitual en él, Puente utilizó la red social X para descalificarla y exigirle que se marchara.

Y no es el único dirigente del PP al que ha pedido que dejara su cargo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también suele ser diana de sus críticas. Tras los incendios en esa comunidad autónoma, el verano pasado, Puente aseguró que no había estado "donde tenía que estar" y le exigió responsabilidades políticas.

Los mismo que al expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la Dana en octubre del año 2024. "¿Dónde está la dignidad de Carlos Mazón?", aclamaba el Ministro de Transportes. Puente pasó meses exigiendo la dimisión de Carlos Mazón y cuando ese momento llegó, el ministro aseguró que "ya era tarde".

Pero sus clases de moral política comenzaron ya en la época de Mariano Rajoy. Durante los años 2017 y 2018 fue especialmente agresivo exigiéndole su dimisión al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras conocerse algunos casos de corrupción en su partido. Años más tarde, también arremetió contra Noelia Núñez, vicesecretaria del PP por haber mentido en su currículum. Tras esa polémica, Núñez terminó dimitiendo. Algo que Óscar Puente no está dispuesto a hacer tras el accidente en Adamuz con 45 fallecidos y el de Urda con 69. Es más, llegó a victimizarse diciendo que sabía "el calvario al que me van a someter", horas después de la tragedia en Toledo.