Colocan un ataúd con la foto de Pedro Sánchez en el balcón del ayuntamiento de Hoyocasero (Ávila)

Un ataúd de cartón con la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido en el balcón del Ayuntamiento de Hoyocasero, un pequeño municipio de la provincia de Ávila. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando una o varias personas todavía sin identificar colocaron la estructura funeraria junto a las banderas oficiales del Consistorio, que aparecían a media asta.

El ataúd simulado incluía la fotografía de Pedro Sánchez, la inscripción 'RIP' y una cruz roja. Unas imágenes han provocado una fuerte polémica política y la condena de distintas formaciones.

El alcalde de la localidad, Iván Picós, del Partido Popular, ha confirmado que los elementos fueron retirados en cuanto el Ayuntamiento tuvo conocimiento de lo ocurrido y que se ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para esclarecer los hechos e identificar a sus responsables.

El PP denuncia los hechos a la Guardia Civil

El regidor de Hoyocasero ha explicado que se encontraba fuera del municipio cuando se produjo el incidente y que fue uno de los concejales quien le informó de lo ocurrido. Tras mantener una conversación con los dos ediles de la localidad, acordaron retirar inmediatamente el ataúd de cartón del balcón municipal.

Picós ha calificado los hechos de "absolutamente lamentables, inadmisibles e incompatibles con el respeto y la convivencia democrática" y ha asegurado que la actuación del Ayuntamiento fue "coordinada, consensuada e inmediata".

El alcalde también ha querido desvincular lo sucedido de cualquier diferencia ideológica y ha defendido que las discrepancias políticas "nunca pueden justificar la falta de respeto, la intimidación, la descalificación personal ni actuaciones que atenten contra la dignidad de las personas o de las instituciones democráticas".

"El respeto institucional no es una cuestión de siglas políticas, sino de principios democráticos. Y esos principios, desde la Alcaldía de Hoyocasero, los vamos a defender siempre, gobierne quien gobierne", ha concluido en su comunicado el alcalde popular.

El PSOE condena la representación

El PSOE de Ávila, por su parte, también ha rechazado públicamente la colocación del ataúd y ha exigido que se aclaren las circunstancias en las que apareció en el edificio municipal. Su secretario general, Carlos Montesino, ha calificado lo sucedido de "absolutamente intolerable" y ha advertido del peligro de normalizar este tipo de representaciones contra responsables políticos.

"En democracia se puede criticar, discrepar y protestar contra cualquier Gobierno. Lo que no es admisible es representar la muerte del presidente del Gobierno. La libertad de expresión no puede servir de excusa para normalizar imágenes que alimentan la hostilidad y el enfrentamiento político", ha apuntado Montesino.

El dirigente socialista ha insistido en que este tipo de acciones pueden afectar a representantes públicos de cualquier formación y ha reclamado respeto hacia las instituciones democráticas. Asimismo, ha pedido al Ayuntamiento que esclarezca lo ocurrido, sin anticipar responsabilidades mientras se investigan los hechos.

Frente Amplio lo denuncia a la Junta Electoral

Asimismo , la coalición electoral Frente Amplio ha presentado una denuncia formal ante la Junta Electoral de Zona de Ávila al considerar que la exhibición del ataúd en la fachada del Ayuntamiento podría vulnerar el principio de neutralidad institucional durante el periodo electoral.

La formación sostiene que los hechos constituyen "una grave vulneración del principio de neutralidad política e institucional y un posible delito de odio", una calificación que, por el momento, corresponde exclusivamente a su denuncia y no a una resolución judicial.

Frente Amplio ha argumentado que la utilización de edificios públicos "para exponer iconografía macabra contra dirigentes políticos sobrepasa los límites de la libertad de expresión y atenta contra la neutralidad institucional".

Ahora la Guardia Civil deberá investigar quién colocó el ataúd en el balcón municipal y en qué circunstancias se produjo el incidente. Mientras tanto, estas tres formaciones han coincidido en condenar una representación que ha generado controversia en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.