Díaz reconsiderará las cuchillas de la valla de Melilla si se acredita que vulneran la ley

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que se planteará retirar las cuchillas de la valla de Melilla si se acredita que vulneran la legislación de la UE, pero ha subrayado que hasta ahora no tiene indicios de que sea así y que otros Estados miembros también las usan para proteger sus fronteras.

Fernández Díaz ha mantenido una conversación "larga y cordial" con la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, que había expresado sus dudas sobre las cuchillas, para informarle sobre la situación de Melilla y de Ceuta. Malmström no le dijo que esta medida vulnerara la legislación de la UE ni le propuso alternativas.



"Ella estaba en la idea, y me lo trasladó así, de que las concertinas eran un elemento que no era disuasorio y que causaba lesiones graves", ha admitido el ministro del Interior. Su respuesta fue que el Gobierno español considera que se trata de un método pasivo, no agresivo y disuasorio" para frenar avalanchas de inmigrantes.



"Nosotros no conocemos que haya ninguna legislación comunitaria que lo impida. Aquí mismo, en Bruselas, la policía belga en algunas ocasiones lo utiliza y en otros países europeos también. Nos consta que hay fronteras también de Estados de la UE que las tienen instaladas. Pero estamos dispuestos, si se nos acredita a reconsiderarlo", ha dicho Fernández Díaz.

El ministro de Interior ha defendido además que nadie le ha aportado ningún sistema mejor ni le han acreditado que el sistema de seguridad actual de cuchillas viole ninguna legislación.