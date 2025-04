Díaz exige una "rectificación inmediata" del contrato de balas a Israel: "Es una vulneración de los acuerdos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, admite "discrepancias" por el asunto de la compra de armas a Israel y solicita a Interior una "rectificación inmediata" en la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil a una empresa israelí cuando existe un "genocidio en directo del pueblo palestino" y solicita la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska para dar explicaciones sobre este cambio de opinión.

"Quiero ser muy clara: es una vulneración flagrante de los acuerdos -en el seno del Gobierno- y por tanto exigimos la rectificación inmediata de ese contrato, y en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido", decía la ministra de Trabajo desde Barcelona justo cuando se conoce la noticia de que el Gobierno de Pedro Sánchez recula y da marcha atrás al plan de dejar de comprar armas a Israel.

La decisión fue tomada, según explican, siguiendo una recomendación de la Abogacía del Estado que aconsejó no rescindir el contrato por el coste que podría suponer hacerlo. La cartera de Marlaska decide "atender la recomendación, incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato", explica una carta del Ministerio del Interior consultada por 'EFE'.

Sobre el plan de Defensa anunciado por el Gobierno, la ministra Yolanda Díaz defiende que debe pasar por el Congreso para ser debatido como "todos los asuntos que son muy importantes" para España.

También ha mostrado su oposición al plan de rearme de la Comisión Europea y considera que la UE "se ha equivocado" al subordinar la política exterior y de defensa a los Estados Unidos.

Presiones a Díaz para que salga del Gobierno

Mientras se producen estas discrepancias, desde Izquierda Unida y desde el Partido Popular presionan a Díaz para que dimita y salga del Gobierno. Las diferencias entre el PSOE y Sumar en materia de defensa se constataron este martes en el Consejo de Ministros, cuando Sumar rechazó la aprobación del plan de Defensa anunciado por Sánchez.

Pero sin duda, el detonante final, ha sido el contrato de compra de armamento a Israel cuya formalización se ha conocido este miércoles después de que hace meses el Gobierno hiciera pública su cancelación.

IU habla de crisis mientras Sumar se expresa con más cautela. "No basta ya con pedir explicaciones, nosotros nos posicionamos claramente en que ese camino y ese carril no lo vamos a recorrer", ha asegurado el líder de IU, Antonio Maíllo.

También el diputado de IU, Enrique Santiago, no descarta la posibilidad de que Sumar salga del Gobierno de coalición, aunque ha dicho que es una decisión que tendrá que tomar este espacio de forma colectiva y, por ello, ha solicitado una reunión urgente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avisa que es una "cacicada antidemocrática" aprobar un plan de Defensa sin autorización del Congreso y tras las críticas de Sumar, aconseja a Díaz abandonar el Gobierno si no comparte ese plan.

"En un Gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse. O cuando menos, debería ser cesada y no quedarse por apego al cargo", ha declarado durante su intervención en la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChampain).

Feijóo, al ser preguntado por la decisión del Gobierno de cerrar un contrato de compra de armamento con una empresa israelí, Feijóo se desmarcó de la polémica y lanzó la responsabilidad sobre sus adversarios políticos: "Eso que se lo explique a Sumar y Podemos".

