Detenido en Roma el presunto miembro de ETA Lander Fernández

Fernández, que estaba procesado en rebeldía, ha sido arrestado en la capital italiana un día después de que se dictara contra él una Orden Europea de Detención y Entrega. La Fiscalía le acusa de pertenencia a banda armada, estragos y daños. Las fuentes consultadas han resaltado que su arresto se ha producido apenas 24 horas después de que se dictara la orden de detención, lo que demuestra la estrecha vigilancia a la que están sometidos los integrantes del entorno etarra.

Lander Fernández fue condenado en 2010 a tres años de cárcel por custodiar 300 boletos que se iban a vender a 600 euros cada uno para recaudar fondos para los presos de la banda terrorista, condena de la Audiencia Nacional que fue anulada un año después por el Tribunal Supremo. El alto tribunal consideró que la simple tenencia de los boletos de la rifa no acreditaba su propósito de destinar los fondos a una organización terrorista, ni el delito de colaboración con ETA.

El Supremo señaló que el texto de las papeletas de rifa, intervenidas por la Guardia Civil en su vehículo "no contiene mención alguna a grupos del entorno terrorista" y justifica el sorteo con el objeto de "garantizar los derechos humanos y la dignidad de los presos y refugiados". "El que esa finalidad no se ajustara a la realidad y, por el contrario, fuera una simple máscara para ocultar una contribución económica a ETA o a cualquiera de sus organizaciones satélites, tiene que ser objeto de una justificación probatoria más rigurosa", añadió la sentencia, de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena. Fernández aparece también citado en un auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que relata que participó en un viaje a Venezuela en 2009 con otras personas del entorno de ETA. No es la primera vez que se detiene en Roma a personas del entorno etarra.

En junio de 2010, la Policía italiana detuvo a los miembros de Segi Fermín Martínez Lakuntza, Artzai Santesteban Arizkuren y Zuriñe Gogenola Goitia, huidos desde noviembre de 2009 y sobre los que pesaba una orden de detención europea. Los tres fueron arrestados en una conocida galería comercial del centro de Roma mientras distribuían panfletos y octavillas en las que se leía que se sentían perseguidos.