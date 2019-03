Desestimada la demanda de Cospedal contra Bárcenas por vulnerar su derecho al honor

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo ha desestimado la demanda de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, por vulneración del derecho al honor, a raíz de los papeles sobre la supuesta contabilidad B en el PP.

Así consta en el auto, sobre la demanda interpuesta por Cospedal, que fue admitida a trámite el 1 de marzo. El juicio sobre este asunto se celebró 18 de octubre en los juzgados de Toledo.

Cospedal no tendrá que pagar las costas del juicio

El Tribunal explica en el auto que se desestima la demanda al no existir suficientes pruebas de que el demandado "fuera la persona que está detrás de la campaña difamatoria o que fuera quien entregó los papeles a esa tercera persona que se los proporcionó al periódico, lo que no implica que no lo fuera, pues tampoco hay pruebas concluyentes que lo descarten".

"Pueden existir sospechas, pero no pruebas concluyentes que permitan darlo por probado en este procedimiento", lo que hace que la demanda se desestime. El Juzgado no impone costas a la parte demandante "por concurrir serias dudas de hecho, pues la parte demandante tenía motivos para creer o pensar, a la vista de los indicios existentes", que el demandado fue el autor de la filtración.

En la fundamentación jurídica de la resolución se estima probado "el carácter difamatorio de los hechos reflejados en los papeles contables", pero según el auto "no se prueba de manera concluyente la veracidad o no de los papeles confeccionados".

En todo caso, añade que su interrogatorio "carece de suficiente credibilidad" y, además, "tiene, a pesar de negarlo, una evidente animadversión" hacia Cospedal, "puesta de manifiesto en su interrogatorio judicial".