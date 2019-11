Desacuerdo entre los expresidentes de España por el pacto entre PSOE y Unidas Podemos

Este martes se cumple una semana de la firma del entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y ese acuerdo ha provocado la reacción de todos los expresidentes de la democracia desde Felipe González. El último en dar su opinión ha sido José María Aznar, que propone un gran acuerdo constitucional, pero sin Pedro Sánchez.

Dos expresidentes del PSOE y otros dos del Partido Popular. Tres de ellos no están de acuerdo con el pacto, al otro, Zapatero, le parece "muy bien."

José María Aznar, expresidente de España, ha hablado este lunes donde considera que "vamos de manera vertiginosa a lo que ya tenemos, pero vamos a agudizar a una crisis de sistema. Apoya una alianza de partidos constitucionalistas pero que no lo lidere Pedro Sánchez.

Mariano Rajoy, este fin de semana, también ha pedido ese pacto, y dejar a Podemos fuera de la Moncloa, pero no ha hablado de un veto a Sánchez.

A Felipe González no se le ha visto muy convencido con el preacuerdo, dice que han empezado la casa por el tejado. "Lo primero que sepamos es que como se reparten los cargos, eso no me gusta." ha señalado el expresidente. Y ha advertido de que no aceptará un acuerdo de Gobierno que suponga "romper las reglas de convivencia."

El más convencido con el pacto ha sido José Luis Rodríguez Zapatero que felicitó a Sánchez por el pacto. "Me ha parecido muy bien que nos hayan dado esta semana la sorpresa del acuerdo, señaló el expresidente.