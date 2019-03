Delegado del Gobierno: "El objetivo de la policía no son las personas, es el material electoral"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha cargado hoy duramente contra los Mossos d'Esquadra, cuya actitud ha "puesto en riesgo de manera irresponsable el prestigio" de la policía catalana, y ha asegurado que el ejecutivo "se ha visto obligado a hacer lo que no quería hacer". En rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Barcelona, Millo ha considerado que "los Mossos tenían la orden policial de impedir la celebración del referéndum ilegal", pero "lamentablemente no ha sido así en la mayoría de casos". Por lo tanto ha tenido que actuar la Policía Nacional y la Guardia Civil, con el objetivo de incautarse del material electoral, no de actuar contra las personas: "El objetivo no son las personas que se han acercado a expresar su opinión".

Millo ha asegurado que "se confirma que el Estado de derecho ha desmontando el referéndum ilegal. No hay referéndum de autodeterminación en Cataluña", ha sentenciado.