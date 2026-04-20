Declaración de la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, por el Caso Kitchen, streaming en directo

Rosalía Iglesias comparece este lunes ante el tribunal en el marco del caso Kitchen. Iglesias está citada en calidad de testigo por su relación con Luis Bárcenas, figura central en esta causa. La investigación analiza un supuesto dispositivo organizado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular para obtener documentación sensible que el extesorero habría acumulado.

Tal y como ha dicho Iglesias, la incorporación de un conductor al entorno personal del matrimonio se produce tras una decisión adoptada dentro del partido, que implicó la retirada del servicio que hasta ese momento se venía prestando. Ante ese escenario, su marido consideró necesario mantener esa función mediante una persona de su confianza, lo que deriva en la recomendación de un perfil cercano vinculado al propio ámbito político. Estivo en ese servicio hasta su ingreso en prisión preventiva en 2013. Posteriormente, continuó desempeñando funciones similares junto a la esposa durante más de un año adicional, en una etapa marcada por la ausencia del titular principal y la reorganización de tareas en el ámbito doméstico.

El vínculo de confianza se consolida desde el inicio. "Solamente estuvo exclusivamente de conductor", asegura Rosalía, aunque sus responsabilidades se ampliaron en la práctica. Entre ellas, se incluyeron encargos relacionados con el traslado de documentación, una tarea que, según se expone, se realiza con plena confianza por parte del matrimonio.

La declaración de Bárcenas

La Audiencia Nacional ha acogido la declaración del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien ha comparecido como acusación junto a su esposa, Rosalía Iglesias.

Durante su intervención, Bárcenas ha relatado su relación con el chófer de la familia, Sergio Ríos, a quien contrataron en 2013 por recomendación y bajo la premisa de ser una persona de "absoluta confianza". Declaró ante el tribunal detalles sobre la supuesta sustracción de documentos y teléfonos durante los años en que estuvo en prisión preventiva. Según explicó, parte de su material personal estaba en su domicilio y uno de los móviles fue retirado por su chófer el mismo día en que ingresó en Soto del Real. También aseguró que su entonces abogado, Gómez de Liaño, tuvo acceso a todos sus dispositivos.

Bárcenas también ha reconocido la autenticidad de diversos mensajes y documentos incautados de sus dispositivos, algunos de los cuales contienen referencias directas a la financiación irregular del PP. Entre ellos, ha confirmado como propia la autoría de un documento que recoge un donativo de 50.000 euros para la campaña electoral madrileña.

Uno de los puntos más relevantes de su declaración ha sido la existencia de grabaciones comprometedoras, incluyendo una conversación con Mariano Rajoy sobre la contabilidad paralela del partido. Según Bárcenas, dicha reunión terminó con la destrucción de documentos por parte del entonces presidente del Gobierno.

El extesorero ha afirmado además que, durante su estancia en prisión, ordenó a un tercero eliminar archivos de audio almacenados en la nube relacionados con Rajoy. A su salida, aseguró que tanto esos archivos como un pendrive con copias habían desaparecido.

La vista oral de la operación Kitchen entra en días clave con las declaraciones previstas de Mariano Rajoy, Rosalía Iglesias, María Dolores de Cospedal y otros nombres de peso. Bárcenas y su esposa ejercen como acusación en un proceso que investiga un presunto operativo parapolicial para robar información sensible al extesorero del PP. La sesión dejó una imagen clara: el tribunal quiere centrar el debate en los hechos del caso, no en la condición personal del testigo.

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