Tensiones e insultos en las declaraciones de Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá

Siguen saliendo novedades del caso Errejón, han salido a la luz detalles sobre las declaraciones que tuvieron lugar durante el juicio. En el juicio que tuvo ayer, Iñigo Errejon explicó la misma historia, pero con una variación. Durante la última sesión, las declaraciones estuvieron marcadas por acusaciones cruzadas, insultos y versiones opuestas de los hechos.

Elisa Mouliaá aseguró ante el juez que la noche en la que tuvieron lugar las presuntas agresiones tomó varias copas. Además, deslizó la posibilidad de haber sido drogada: "No lo descarto", afirmó. La actriz acusó al exdiputado de Sumar de haber arruinado su vida, mientras su abogado, Alfredo Arrien, insistió en que la defensa deberá probar el estado de ebriedad de su clienta. Además, la actriz se ratificó en todos los puntos de su denuncia.

Por su parte, Iñigo Errejón negó las acusaciones y mantuvo en su versión que todo lo que ocurrió aquella noche fue consentido. Según la acusación popular, el político mantuvo una actitud fría y tranquila y recurrió a frases ambiguas ante las que el juez le pidió que aclarara. Durante las declaraciones, Jorge Piedrafita, abogado de la acusación popular, aseguró que Errejón utilizó " frases muy soeces" para referirse a los hechos. Además, acusa a la actriz de buscar dinero con la denuncia de abuso sexual.

El ambiente se caldeó aún más cuando la defensa del político anunció que presentará mensajes de Instagram intercambiados entre ambos durante los dos años posteriores al supuesto incidente, argumentando que esto contradice la versión de Mouliaá. En respuesta, la actriz solicitará la comparecencia de testigos que estuvieron presentes en la fiesta, así como de su terapeuta, quien podría acreditar el impacto emocional de lo ocurrido.

Declaraciones del abogado

Jorge Piedrafita intuyó un relato muy preparado por parte de Íñigo Errejón. La 'verdad' del expolítico coincide en parte con la de Elisa Mouliaá aunque con una gran diferencia que subrayaba el abogado: "Los hechos en sí no los niega, lo único que él da su propia versión desde del consentimiento".

Tampoco asegura que no desmintió las polémicas normas que le puso en la fiesta previa a que sucedieran los hechos denunciados, sobre las que se pronunciaba Piedrafita: "Las tres reglas parecen bastante, si se me permite la expresión, disparatadas. Yo realmente pensaba que iba a negar que eso existió, pero no, él lo dice". "Todo lo que dice la señora Mouliaá, el señor Errejón dice que pasó". Además asegura que el juez solicitó al acusado que corrigiera su relato: "Empezó a caer en equívocos que derivaron en errores y es cuando el juez instructor le pide corrección y que no use expresiones ambiguas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com