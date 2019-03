El debate independentista catalán salpica la precampaña electoral vasca

El presidente del EBB y candidato a lehendakari por el PNV, Iñigo Urkullu, asegura que su partido "no renuncia a sus principios" y aspira a un estatus de "más autogobierno y menos dependencia" con el fin de lograr un mayor bienestar para los vascos, pero "pisando suelo". En este sentido, se ha comprometido a acordar con los partidos una iniciativa que se votará en el Parlamento y que, de aprobarse en la Cámara, se someterá al refrendo de los vascos.

Durante su intervención en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Urkullu ha respondido, de esta forma, al emplazamiento realizado este pasado domingo por el lehendakari, Patxi López, para que aclarara si defiende "el autogobierno o la independencia".

El lehendakari y candidato a la relección por el PSE-EE, Patxi López, ha advertido de que "la salida de España es un paso atrás" y no constituye la "solución a la crisis", de la que no se puede salir "cada uno por nuestro lado". En una entrevista concedida a Espejo Público, el presidente del Ejecutivo autónomo ha admitido que "entre todos" se deben cambiar las "políticas radicalmente equivocadas", por lo que se ha mostrado convencido de que "la solución a la crisis" no es la independencia.

Preguntado por el proyecto de nuevo estatus político que propugna el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha asegurado que el dirigente nacionalista "tiene que aclarar su programa político". "El habla de un nuevo marco político que tiene que aclarar. Estoy radicalmente en contra de la independencia y de todo lo que divide a los vascos, no quiero conflicto y enfrentamiento permanente, hay que buscar consensos".

Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho que hoy ha sido "el día de las caretas" ya que, a su juicio, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se ha puesto la de "moderado" mientras que el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi se ha colocado la de "bueno". El líder del PP del País Vasco ha colgado en una red social un comentario en el que se refiere a Urkullu y Otegi: "Ni uno aparca la independencia ni el otro se desdice del crimen".

Posteriormente, en una entrevista en Onda Cero, Basagoiti ha señalado que "no hay quien se crea a Urkullu ni a Otegi". Sobre el candidato del PNV, Basagoiti ha opinado que habla de moderación "cuando tiene en su programa un nuevo estatuto político que es el plan Ibarretxe". "El PNV está en una competición por la independencia con Batasuna, ahora aparenta moderación, que no están en la ruptura, cuando su espejo es la radicalidad independentista".