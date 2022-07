La curiosa propuesta de Sánchez para ahorrar energía: "He pedido a los ministros que no utilicen corbata"

El próximo lunes se conocerán el plan de medidas urgentes para el ahorro energético en el que está trabajando el Gobierno de España y que se comprometió con Bruselas. El paquete de medidas se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez, quién manifestaba que el objetivo es ahorrar "un 7% de energía" en España.

Durante la valoración del primer semestre del curso político se ha referido, además del "mal dato" del IPC, que se encuentra en el 10,8%, a las propuestas para ahorrar energía.

Antes de finalizar su discurso, el presidente ha querido apreciar el porqué no llevaba corbata con el traje: "No llevo corbata y he pedido a los ministros y ministras -y a los responsables públicos y al sector privado me gustaría también- que, cuando no sea necesario, no utilicen la corbata porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que las empresas energéticas y bancos "pueden y deben ayudar al país" a salir de la actual situación económica "igual que España ayudó a los bancos", expresaba.

Defiende así que "las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría" y que "arrimar el hombro" es una "obligación" para los sectores y empresas que se están beneficiando de la situación económica, en referencia a los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas.