La CUP mantendrá sus cuatro abstenciones si JxCat propone el denominado "candidato D" a la investidura

El diputado de la CUP Carles Riera ha indicado que su formación mantendrá las cuatro abstenciones cuando JxCat proponga el denominado como "candidato D" a la investidura, que es el que finalmente pueda ser investido como presidente de la Generalitat de forma efectiva.

En declaraciones a TV3, Riera ha explicado que este martes la CUP mantuvo una reunión con JxCat, en la que hablaron poco sobre la investidura y se centraron más en analizar "cómo encarar el nuevo ciclo político para construir la república".

Con respecto a esta cuestión, Riera considera que el nuevo ciclo estará marcado porque "proseguirá la represión por parte del Estado español" y por la entrada "en una fase de inestabilidad" en la cual el independentismo tendrá que buscar la mejor forma "de disputar el poder al Estado". Riera considera errónea la decisión de JxCat y de ERC "de abandonar la desobediencia y la unilateralidad, cuando nosotros creemos que es la única forma de conseguir la construcción de la república", pero ha admitido que, una vez queda claro que "no ha sido posible la toma del poder a nivel democrático", queda pendiente "un debate importante dentro del independentismo".

Por lo que respecta a la investidura, Riera ha confirmado que la CUP mantendrá sus cuatro abstenciones "porque no hay ningún cambio en el escenario que justifique un cambio de criterio por parte de la CUP". "Sólo podría haber un cambio hacia el 'sí' si se nos presenta un programa de acción de gobierno claramente rupturista", ha indicado, puesto que "siempre hemos dicho que si el candidato no era Carles Puigdemont, nos abstendríamos", y sobre cualquier otro candidato ha indicado que "no es una cuestión de nombres, sino de significado".