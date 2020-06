La CUP afirma que "no pueden pasar semanas" desde el 1-O hasta la proclamación de República

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant cree que "del día 1 de octubre a la proclamación de la República no pueden pasar semanas", pues las leyes de "desconexión" del Parlament, suspendidas por el TC, establecen que en caso de ganar el "sí" en un eventual referendo la secesión se declararía en 48 horas.

En una entrevista radiofónica, Reguant ha señalado que la magnitud del "envite" y la "represión" del Estado demuestran que éste "sabe que el 1 de octubre es vinculante", a pesar de que el Tribunal Constitucional ha suspendido las leyes aprobadas por el Parlament y la convocatoria del 1-O.

La también concejal de Barcelona ha afirmado que el referéndum no es "de ningún partido ni del Govern" sino que es de "la gente", que busca "dirimir un conflicto con el Estado" y tiene, a su juicio "ganas de decidir su futuro y auto determinarse".

Reguant ha reiterado que "sin desobediencia no hay independencia" y por ello ha pedido a la ciudadanía que se organice porque "la desobediencia civil es una salida colectiva". Ha aseverado que éste es un conflicto entre "gente organizada y el poder" y ha asegurado que, entre las dos partes, "ciertos cuerpos policiales" prefieren "proteger el status quo". "No puede haber ni una sola chispa de violencia. Es lo que ellos quieren", ha dicho Reguant, que ha añadido que el tener "infiltrados" es "una práctica policial muy antigua" y que el independentismo deberá tener en cuenta eso. Para lograr la independencia es necesaria una "desobediencia civil y no violenta", por lo que hay que estar "organizados para no caer en provocaciones", ha dicho.