La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha dibujado en Antena 3 la oposición que llevará a cabo su partido ante la posibilidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez finalmente indulte a los presos del procés.

Gamarra ha evitado desvelar si Pablo Casado reeditará o no la foto de Colón en la manifestación del próximo 13 de junio. La portavoz se ha limitado a decir que eso se decidirá en un Comité que tienen este mismo lunes.

El PP ha confirmado ya su asistencia, igual que también lo ha hecho Santiago Abascal, sin embargo los populares defienden que "no protagonizamos ni organizamos esa manifestación, sino que nos sumaremos como a otras que se puedan organizar".

Cuca Gamarra ha insistido en que la acción política del PP se va a desarrollar desde las instituciones.

Preguntada por la reforma del delito de sedición que planea el Ejecutivo de Sánchez, Cuca Gamarra se ha mostrado muy crítica y ha advertido que "dentro de las 4 grandes mentiras de Sánchez : no pactar con Bildu, no pactar con Podemos, que se cumplirían íntegramente las penas, está también la de que traería a Puigdemont para que rindiese cuentas y mucho me temo que esta reforma del delito de sedición está vinculada a que aquellos que están huidos no tengan que venir a rendir cuentas" ha dicho la política.

Gamarra ha manifestado además que "estamos en la legislación a la carta y en este caso ante un gobierno débil que necesita pagar facturas y dentro del pago de las facturas a quienes apoyan su gobierno están aquellos que cometieron delitos y aquellos que están huidos y todavía no han rendido cuentas".