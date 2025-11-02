Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Caso del Fiscal General

Cuca Gamarra exige la dimisión de García Ortiz para evitar "una profunda crisis de imagen y credibilidad ante la sociedad española"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha pedido a Álvaro García Ortiz que dimita antes del inicio de su juicio en el Supremo por revelación de secretos.

Imagen de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa, en la sede del PP.

Imagen de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa, en la sede del PP.Europa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Desde Logroño, en una comparecencia en la sede del PP riojano, Cuca Gamarra ha reclamado este domingo la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para "no afectar a la imagen y credibilidad del Ministerio Fiscal" y evitar que entre en "una profunda crisis de credibilidad ante la sociedad española a la que debe servir".

La dirigente popular se ha referido al inicio del juicio oral en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. "La institución llamada a perseguir el delito, el Ministerio Fiscal, de la mano de su Fiscal General del Estado, mañana se sentará en el banquillo de los acusados. Es decir, de perseguir el delito a haberlo presuntamente cometido", ha subrayado.

Gamarra ha enmarcado este proceso en lo que denomina "la degeneración institucional del sanchismo", asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha puesto las instituciones del Estado al servicio del poder político".

"Debe elegir entre Pedro Sánchez y el Ministerio Fiscal"

La número dos del PP ha insistido en que García Ortiz "todavía está a tiempo" de dimitir para defenderse como un ciudadano más, sin comprometer la credibilidad de la institución que dirige. "Dimitiendo, podría defenderse, como tiene derecho, un ciudadano ejerciendo su presunción de inocencia pero evidentemente no afectar a la imagen y a la credibilidad de todo el Ministerio Fiscal por la acción de su Fiscal General del Estado", ha afirmado.

Según Gamarra, el fiscal general "tiene que elegir entre Pedro Sánchez y el Ministerio Fiscal, y se elige dimitiendo; tiene que elegir entre Pedro Sánchez y la imparcialidad del Ministerio Fiscal al servicio de los españoles". Y ha añadido: "Sirviendo a Pedro Sánchez, que le exige continuar y mantenerse como fiscal general del gobierno que no del Estado, no se salvará a él; no garantizará ni tan siquiera la credibilidad del Ministerio Fiscal durante todo este proceso; y además que no olvide que Pedro Sánchez también lo dejará tirado".

El PP prepara un Plan de Regeneración Democrática

Durante su intervención, Gamarra ha anunciado que el Partido Popular presentará próximamente un Plan de Regeneración Democrática, con "una reforma profunda del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía General del Estado para dotarla de independencia, imparcialidad y de instrumentos que le devuelvan la credibilidad y la confianza de la sociedad española en una institución que ha sido degradada por parte de Pedro Sánchez".

La vicesecretaria ha insistido en que el país atraviesa una "etapa de degeneración institucional y corrupción política y económicaa la que ha sumido Pedro Sánchez a nuestro país" y ha reclamado que "solo queda el camino de las elecciones".

El tiempo de Sánchez "se acaba", ha concluido. "Nadie va a poder liberarle de la acción de la justicia", porque "no hay un calendario político de reformas para abordar los problemas de España y de los españoles, sino que lo único que hay es una agenda judicial marcada por la corrupción que acorrala a Pedro Sánchez, a su familia, a su gobierno y a su partido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Publicidad

España

Imagen de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa, en la sede del PP.

Cuca Gamarra exige la dimisión de García Ortiz para evitar "una profunda crisis de imagen y credibilidad ante la sociedad española"

Puente acusa al PP de "someter a las víctimas" de la DANA a ver "a su verdugo", Carlos Mazón, en el funeral de Estado

Puente acusa al PP de "someter a las víctimas" de la DANA a ver "a su verdugo", Carlos Mazón, en el funeral de Estado

El president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Génova sopesa tres salidas para Mazón: relevo interno, interinidad con Vox o adelanto electoral

Cargos del PP dan por "amortizado" a Mazón aunque Feijóo no forzará su salida por ahora y esperará a las elecciones
Comunidad Valenciana

Feijóo y Mazón se reúnen hoy para hablar sobre el "contexto político" de la Comunidad Valenciana

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Juicio Fiscal General

Juicio al Fiscal General: ¿Por qué Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo?

Tribunal Supremo.
Caso Koldo

El PP cree que el blanqueo y la financiación irregular "sobrevuelan" Ferraz

La posible investigación por parte de la Audiencia Nacional de las cuentas del PSOE sigue centrando el debate político. El PP creen que el blanqueo y la financiación irregular sobrevuelan la sede de Ferraz. Los socialistas hoy no entran en el tema.

El Gobierno acusa al PP de apelar a la violencia por el comentario de Tellado sobre "cavar la fosa" del Gobierno
PARTIDO POPULAR

Tellado acusa al PSOE de "blanqueo y financiación irregular" y dice que Sánchez está "acorralado política y judicialmente"

El secretario general del PP asegura que el auto del Supremo evidencia "indicios de delito en Ferraz" y reclama elecciones anticipadas: "España merece un gobierno con palabra".

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Imagen de la presidenta de Extremadura, María Guardiola

Guardiola celebra el "cambio de opinión" del Gobierno sobre Almaraz y el peso cae sobre el Consejo de Seguridad Nuclear

Mazón, un año después: "Hubo cosas que pudieron funcionar mejor"

Mazón se desbanca como candidato del PP en las próximas elecciones valencianas y señalan a Vicente Mompó como posible sustituto

Publicidad