Detenido el novio de la joven de 21 años que recibió un disparo en la cara en Leganés

La Policía Nacional ha detenido al novio de la joven de 21 años que sufrió un disparo en la cara en Leganés en la madrugada de este sábado, 1 de noviembre. Según ha confirmado la Policía Nacional el joven de 20 años, fue detenido en la tarde de este sábado como responsable de presuntos delitos de lesiones. La joven sigue ingresada en estado grave.

El testimonio del arrestado

Según el relato que ha contado el arrestado a los agentes, el joven y su novia regresaban a las 7:00h de la mañana a su casa después de una fiesta de Halloween en Leganés, cuando encontraron una caja de calzado en medio de la calle. Miraron en su interior y había un arma. Según el joven de 20 años, decidieron "coger el arma" y se la llevaron a su casa. Estuvieron manipulándola durante un rato, hasta que la pistola "se disparó de forma accidental" hiriendo el pómulo de su novia.

Dejaron la pistola entre unos arbustos

Según ha declarado el novio de la joven a los agentes, tras el "disparo accidental", la pareja decidió volver a la calle y dejar el arma entre unos arbustos. Minutos después llamaron a Emergencias y al llegar, los sanitarios encontraron a la joven herida sola y tirada en el suelo en la avenida de la Lengua Española, en una popular zona de ocio de Leganés. Los servicios de emergencia atendieron a la joven, que presentaba herida por arma blanca, con un orificio de entrada en el pómulo y de salida en la región auricular derecha. Una vez estabilizada, fue trasladada intubada hasta el hospital Doce de Octubre de Madrid, donde permanece ingresada en estado grave.

La Policía Nacional ha recuperado el arma que se encontraba escondida entre unos arbustos de la zona, y continua la investigación para esclarecer lo ocurrido, por el momento, no han podido hablar con la víctima quien todavía se encuentra en estado grave.

Ataca con dos cuchillos a varios policías en Madrid

A principios del mes de octubre un hombre que se encontraba en un edificio del barrio madrileño de San Blas-Canillejas, se ponía en una actitud agresiva portando dos cuchillos en sus manos. Tras recibir la llamada de emergencia, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble.

Al llegar allí, los agentes pidieron al individuo que soltase las armas, pero él no hizo caso y arremetió contra ellos. Ante esta amenaza, los policías tuvieron que efectuar varios disparos dirigidos a zonas no vitales del sospechoso. Tras esto, el individuo se atrincheró en su vivienda bloqueando la entrada.

Los agentes lograron entrar finalmente al domicilio gracias a la ayuda de la Unidad de Prevención y Reacción, y consiguieron reducir al individuo gracias a una pistola táser.

Detienen a un hombre por matar a puñaladas a un joven en Villaverde

A mediados del pasado mes de octubre, la Policía Nacional detenía a un hombre por presunto delito de asesinato a una joven de 21 años en una vivienda en Villaverde, Madrid. Al recibir la llamada de emergencias, las unidades se desplazaron hasta el lugar de los hechos, la calle de los Astilleros número 3, donde encontraron a la víctima. La joven tenía heridas de arma blanca, y el presunto agresor había huido del crimen.

Días más tarde, los agentes lograron detener al hombre, que se encontraba en un piso de Torrejón de Ardoz. No se descarta que este suceso se trate de un nuevo caso de violencia machista.

Herido un joven de 22 años por arma blanca en Madrid

El Samur-Protección Civil ha atendido a un varón de 22 años con heridas de arma blanca en el barrio de Villaverde, en Madrid. El equipo de emergencias asistió a un varón, que presentaba dos heridas de arma blanca en la zona dorsal, en el barrio madrileño de Villaverde.

Tal y como comunicaron los servicios de emergencia, el joven se encuentra con pronóstico grave pero estable, al ser trasladado al hospital Doce de Octubre de la comunidad.

