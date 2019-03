Cruz: "Hay que ver quienes son los culpables de construir un ambiente de odio"

El rostro aún delata la brutal agresión que sufrió a las puertas de su casa en Murcia. Pedro Alberto Cruz lanza un mensaje conciliador, no quiere revanchas políticas, aunque sí reconoce un “ambiente adverso”. Su proclama, que “el mundo de la cultura se convierta en alternativa a esta barbarie”.

La primera pregunta es obvia, ¿Cuáles son las secuelas físicas y cómo se encuentra, una semana después de la paliza? “Físicamente voy avanzando a pasos agigantados, aunque quedan secuencias lógicas del trauma que voy superando gracias a la gente que me apoya y me da cariño” –apunta el consejero-.

Aquella noche, el 16 de enero el consejero se dirigía hacia su casa en Murcia, ¿cómo recuerda aquella noche? “Cincuenta metros antes de llegar a mi casa había dos personas que venían dándome gritos ‘consejero hijo de puta, sobrinísimo...’ Yo no miré hacia atrás porque en estos casos es una provocación y entonces al abrir la puerta de mi casa otro que estaba esperando les avisó y ya me cayó el puñetazo. Creo que con todo puedo decir que tuve suerte porque los males han podido ser peores”.

La agresión se ha convertido en un balancín de acusaciones políticas, ¿culpa a algún socialista de su paliza? “Nunca he acusado a nombres concretos y mucho menos al PSOE de la agresión. Si hubiera una responsabilidad sería de un mal nacido. Simplemente digo que la manipulación de algunas noticias ha creado un ambiente adverso de linchamiento contra mí. Pero quiero dejar claro que tengo la convicción de que nadie, ninguna de las personas que ha mentido sobre mí durante estos años tiene que ver con la agresión. Eso sí hay que ver quienes son los culpables de construir un ambiente de odio como el que hemos sufrido mi equipo y yo”.

Los socialistas en un comunicado afirman en cambio que esta agresión responde a motivos personales y no políticos, ¿cuál es su parecer? Cruz se muestra tajante, “que aparezcan determinadas personas del PSOE hablando de motivos personales es una ironía, creo que no deberían estar esas personas dentro del ámbito de la política . No soy investigador pero es fácil predecir que se trata de una consecuencia de ese ambiente político”.

Sobre si se deben producir dimisiones y el estado de la investigación, el consejero piensa que “es la Policía la que debe realizar su labor y creo que hay que mirar al futuro y construir un marco de diálogo lo más amplio posible y que la cultura sirva de marco y de referente para ese diálogo”.