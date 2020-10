Coronavirus Madrid hoy: La Comunidad de Madrid pide el fin del estado de alarma, número de contagios y fallecidos y última hora del 13 de octubre en directo

Martes y 13 en Madrid con el gobierno de la Comunidad dispuesto a que el estado de alarma termine cuanto antes. Lo va a pedir en la reunión del grupo Covid de esta tarde aunque ya hay pistas de cuál será la respuesta del gobierno central. Este martes se conocerán nuevos datos de incidencia del coronavirus por barrios. Sigue la última hora de restricciones y contagios de este 13 de octubre en Madrid.

Madrid pedirá el fin del estado de alarma

Primer encuentro esta tarde del Grupo COVID-19, integrado por los gobiernos central y regional. Es la primera reunión después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobara el estado de alarma durante dos semanas en la capital y 8 municipios. La tensión entre ambas administraciones sigue creciendo.

Illa cree no se dan las circunstancias

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que no cree que se den los factores necesarios para levantar el estado de alarma en Madrid. En una entrevista en la cadena SER, Illa ha dicho que momento no se dan las condiciones de levantar el estado de alarma en Madrid, que no basta con estar por debajo de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y ha puesto como cifra deseable los 200 en contagios. "Lo retiraremos en cuanto podamos, pero hay que ver cómo evoluciona la pandemia en Madrid" ha dicho el ministro que ha explicado que "hay que tener presente que el estado de alarma es muy distinto al de marzo y abril" porque ahora se trata de dar cobertura jurídica a lo que acordó en Consejo Interterritorial de Salud. "Hay que ver cómo evolucionan los datos y hay que tener una perspectiva, no de bajar la incidencia acumulada por debajo de 500, si no por debajo de 200 como mínimo" ha puntualizado Illa.

Asegura Illa que "Madrid sigue por encima de 500 (en incidencia acumulada). En porcentaje de positividad, Madrid está por encima del 20%; el número de UCIS, en Madrid están alrededor del 40%, y la IA por encima de 500. Hay que empezar a actuar con Incidencia Acumulada por encima de 60 y tomar medidas muy drásticas con incidencia por encima de 250", ha dicho el ministro. "No se dan las circunstancias. Si vemos que, a lo largo de la semana, se da en alguna localidad, propondré al Consejo de Ministros levantar el confinamiento perimetral en las localidades que se pueda".

Datos de Madrid por barrios

El Ministerio de Sanidad ha datos de contagios por coronavirus. La tasa acumulada del coronavirus relativa a los últimos 14 días ha bajado a 501,58 casos por cada 100.000 habitantes. Esa cifra ha sido superada por Navarra que tiene la incidencia en 746,09, la cifra más alta de España. En Madrid la incidencia ha ido bajando: del 28 de septiembre que estaba en 775,13, al 5 de octubre con 586,64 y los 501,58 ayer.

Madrid publca este martes su datos por barrios. Son los datos de su propio informe epidemiológico ayer no hizo público al ser festivo.

Nuevas zonas sanitarias restringidas

Primer día laborable con cuatro nuevas áreas sanitarias restringidas. Se trata de la zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte, en Colmenar Viejo; de la zona básica de salud de Arganda del Rey, en el municipio del mismo nombre; de la zona básica de salud Valleaguado, en Coslada; y de la zona básica de salud Sierra de Guadarrama, en Collado Villalba. Con las nuevas áreas con limitaciones, en total serán siete las zonas de la Comunidad con limitaciones dictadas por la Consejería de Sanidad, ya que sigue vigentes los confinamientos de las zonas de Villa del Prado, Humanes de Madrid y Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes.

Estos municipios no están afectados por el estado de alarma dictado este viernes por el Gobierno central -vigente sobre la capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz- porque no cumplen los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad en el acuerdo que emanó del Consejo Interterritorial de Salud del 30 de septiembre y que fue el origen de la declaración excepcional de este viernes.