Convergència Democràtica de Catalunya deberá pagar más de 3 millones de fianza por el caso Palau

El juez ve indicios de que los dos exresponsables de la institución musical con la colaboración de la hija del último, Gemma Montull, entregaron entre 2002 y 2008 a los responsables de las finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Daniel Osàcar y Carles Torrent, un total de 2.314.495 euros.

De las investigaciones más recientes, ha concluido además, que el partido que gobierna la Generalitat fue supuestamente beneficiario de un desvío de fondos de la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana por un importe de, al menos, 982.583 euros.



Este dinero presuntamente llegó a CDC mediante entregas de dinero en efectivo realizadas por los gestores de varias empresas de buzoneo, cuyo importe total no ha podido ser determinado "dada la opacidad de las entregas", mientras que otros 775.000 euros los cobró a través de donaciones.



Esta desviación se hizo entre 2007 y 2009 a través de facturas emitidas contra la fundación del Palau y que son irregulares, bien porque no se corresponden con servicios prestados a la institución musical, bien porque son servicios prestados a CDC.



El juez ve indicios de que el pago de estas facturas por parte del Palau se hizo con cargo a donaciones que la institución musical había recibido de la empresa constructora Ferrovial bajo la apariencia de un acuerdo de patrocinio, pero que en realidad era el pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública.



En el auto se advierte de que si no entrega la fianza de casi 3,3 millones de euros al día siguiente de su notificación, "se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el importe de la fianza". El juez ha adoptado esta decisión después de que a finales de junio la Fiscalía Anticorrupción le solicitase que impusiera la fianza al partido como "responsable civil directo a título lucrativo".