El PP considera que Sánchez "desestabiliza" las negociaciones para renovar el CGPJ y pide una reunión "urgente"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva años sin renovarse por los intentos frustrados de ponerse de acuerdo entre las partes. El presidente Pedro Sánchez ha dado hoy un ultimátum al PP y advierte que el día de la marmota "se acabó".

El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, informó a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. de lo que considera un intento del presidente del Gobierno de "desestabilizar" la negociación para renovar el CGPJ con la supervisión de Bruselas.

Pedro Sánchez anunciaba hoy durante una entrevista en 'TVE' que si el partido de Alberto Núñez Feijóo no pactaba con los socialistas la renovación del Poder Judicial antes de que acabe junio, el Ejecutivo impulsará un cambio legal para tratar de superar este bloqueo.

"Ante el ultimátum y el chantaje verbalizado hoy por Pedro Sánchez", el PP solicitó una reunión con "carácter urgente". El principal partido de la oposición asegura que mantendrá su postura especialmente tras los "ataques" desde el Gobierno a los jueces a raíz de la imputación de Begoña Gómez: se renovará con candidatos que cumplan determinados criterios de independencia y a la vez que se aprueba un nuevo sistema de elección que, a partir de la siguiente designación, permitirá a los jueces elegir a sus pares.

El PP anima al PSOE a ceder para alcanzar un acuerdo, eso sí, supervisado por la Unión Europea. "No aceptamos ultimátums de nadie. Si no se los da a ERC o a Junts para la investidura de Illa, con menos razón se lo puede dar al PP, que le ha derrotado en las urnas tres veces en un año. (...) Su precariedad parlamentaria no es compatible con su chulería", dicen desde Génova.

"El planteamiento del PSOE de dejar todo como está no es válido. Ningún planteamiento que no pase por rebajar el control de los partidos sobre el CGPJ es aceptable. Sánchez quiere controlar a los jueces para poder evitar que tomen decisiones que le lleven, después, a tener que insultarles", añaden.

El PP acepta la propuesta de reunión de Bolaños

El Partido Popular acepta la reunión propuesta por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para retomar las negociaciones de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero con una condición: que esté presente la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.

No obstante, desde el PP entienden que el ultimátum de un mes dado por Sánchez para realizar negociaciones, -y de no hacerse emprender una reforma legal- es un intento de "desestabilización".

Desde Génova han trasladado su propuesta a la vicepresidenta de la Comisión para un nuevo encuentro y están esperando la respuesta del PSOE

