Sánchez da un ultimátum al PP para acabar con el "secuestro" del CGPJ antes de julio: "El día de la marmota acabó"

Pedro Sánchez se ha fijado como plazo máximo finales del mes de junio para poner fin al bloqueo de la renovación del CGPJ. "El día de la marmota acabó después de 2.000 días. Nosotros nos damos como Gobierno hasta final de este mes y si a finales de este mes el PP no desbloquea esta situación, el Gobierno de España junto con el Congreso dará una respuesta a lo que es un atropello constitucional que es el secuestro que está perpetrando el PP a un órgano importante que es el órgano de gobierno de los jueces".

Con este tono de ultimátum hacia el PP, Pedro Sánchez ha avanzado qué está pensando el Ejecutivo para poder salvar el bloqueo. "Creo que es un debate que tenemos que abrir. Nos centramos en las mayorías, pero realmente el incentivo perverso que tiene el PP para seguir bloqueando el órgano del CGPJ es la facultad de poder nombrar los magistrados que luego van al Tribunal Supremo o a otros tribunales." Sánchez apuesta por "revisar" esa facultad porque asegura que el PP lo que quiere es seguir "controlando esos nombramientos".

Después de anunciar en el Congreso de los Diputados que antes de finalizar el mes de julio presentará un paquete de medidas para la regeneración de la calidad democrática en una entrevista en TVE anunció este segundo paquete distinto pero "complementario".

¿Habrá adelanto electoral?

Pedro Sánchez ha contestado de forma clara a esta pregunta que le han formulado los presentadores del canal público. "Hombre llevamos cuatro elecciones en seis meses: gallegas, vascas, catalanas y europeas. Creo que la política española merece cierto sosiego, cierta estabilidad y afrontar los desafíos que tiene, por ejemplo, en el ámbito social la vivienda; en el ámbito económico la dignidad laboral y en el ámbito político e institucional tenemos que abordar una tarea pendiente que es la de la calidad democrática".

Para el presidente las elecciones europeas han dejado "un punto de partida muy semejante a lo que teníamos antes" y añade: "El PP continúa en la oposición, desgraciadamente en España después de las elecciones europeas ya no solo tenemos una ultraderecha, sino tenemos dos, el señor Abascal y el señor Alvise, esa es la propuesta del proyecto político que presenta el PP. En frente lo que hay es un gobierno progresista, efectivamente, con una compleja aritmética parlamentaria, pero dispuesto a seguir gobernando porque creo que lo merece España".

Sánchez cree que España no está "a salvo" de la ola de ultraderecha que se ha visto en Europa. "No, no lo está. Yo creo que en las elecciones europeas el partido ganador ha sido la abstención, y creo que todos los partidos políticos que somos europeístas debemos hacer un ejercicio de mayor pedagogía. El que haya una respuesta social o antisocial tiene mucho que ver con las mayorías que se conforman en Bruselas. El 70% de las leyes que aprobamos en el Congreso de los Diputados provienen del Parlamento Europeo por lo tanto creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que las elecciones europeas no tengan una participación tan baja, tan ínfima, de un 50%".

Además, su lectura nacional pasa por certificar que hay dos grandes partidos, el PP y el PSOE, y que ambos han "cumplido nuestros objetivos a medias". Reconoce que "el PSOE salía a ganar las elecciones, desgraciadamente no las hemos ganado. También es cierto que hemos logrado más de un 30% y eso en el panorama socialista europeo es bastante sobresaliente. El PSOE en España es el que mayor porcentaje ha obtenido siendo un partido de Gobierno" subraya el presidente para después analizar: "Respecto al PP es evidente que han sido primera fuerza política, yo les felicito por ello, pero no han logrado sus objetivos. Sus objetivos eran un plebiscito al Gobierno de España y por tanto hacer caer al Gobierno de España y en segundo lugar reducir la presencia de la ultraderecha no solo en España sino en el PE y desgraciadamente lo que estamos viendo es que esa máquina del fango no solo ha hecho fracasar ese plebiscito, sino que además, ha hecho crecer esa ultraderecha y multiplicándola y ahora tenemos a Abascal y Alvise".

Sobre la situación procesal que salpica a su esposa y a su hermano ha asegurado que está "tranquilo", pero lamenta lo que ocurre por su familia, "por el coste que ellos tienen que asumir por el mero hecho de ser familiares de quien ostenta la presidencia del Gobierno" aunque confía en que "el tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones pondrá las cosas en su lugar". Y defiende, "mi mujer no tiene que verse lastimada profesionalmente por el hecho de que yo sea presidente del Gobierno".

