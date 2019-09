La nueva cita con las urnas en España ha llamado la atención en el resto del mundo, donde analizan la situación del país por las que serán las cuartas elecciones en cuatro años.

La mayoría de medios extranjeros cree que Pedro Sánchez ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para formar Gobierno, pero también señalan a más culpables de esta situación.

Mientras que el 'New York Times' hace hincapié en lo "fragmentada que está la política en España" y advierte de que esa "fractura puede continuar en el futuro" porque no se espera que el resultado de las nuevas elecciones vaya a cambiar mucho el panorama, en el 'Financial Times' califican a España como "uno de los países más ingobernables de Europa".

El tabloide británico 'The Guardian' habla de una situación de "caos por la irrupción de Podemos y Ciudadanos" y cambia el foco de la culpa.

Asegura que "los esfuerzos de Sánchez se han visto truncados por el rechazo del partido de centro-derecha Ciudadanos" a pactar con los socialistas y la negativa de su líder a hablar con el presidente del Gobierno en funciones.

El medio francés 'Le Monde' es el que más se moja al calificar lo que ha pasado en España desde el pasado 28 de abril: "Meses de elucubraciones, falsas negociaciones, vetos y mala fe".

Respecto al futuro más inmediato de España, el alemán 'Süddeutsche Zeitung' cree que Pedro Sánchez está asumiendo "un gran riesgo" al permitir que se repitan las elecciones porque cree que el fracaso de las negociaciones le puede pasar factura.