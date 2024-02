La Comisión de Venecia pregunta al fiscal general por el informe que no entregó al Senado

En su encuentro con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la Comisión de Venecia le ha preguntado por el informe del Senado al Consejo Fiscal, que se negó a tramitar alegando la falta de competencias.

Fuentes jurídicas han informado a EFE que García Ortiz ha entregado a la Comisión las dos peticiones que remitió el Congreso y ha explicado cómo tendría que intervenir la Fiscalía en caso de que la ley de amnistía se aprobase.

Más tarde, el órgano europeo se ha reunido con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. El jurista ha explicado que el órgano que preside no puede, por ahora, pronunciarse sobre la amnistía porque la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento y no hay ningún recurso en su contra ante el Constitucional.

¿Qué es la comisión de Venecia?

La

s un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por siete juristas y expertos independientes de distintos países. Su cometido es comprobar que la

respeta la separación de poderes. Una visita que cumple con la petición del Partido Popular y que fue aprobada en diciembre por el Senado, donde el grupo cuenta con mayoría obsoluta.

la comisión de Venecia e

Su visita a Madrid ha consistido en dos jornadas. Este jueves, los expertos se reunieron con el ministro de Justicia, Félix Bolaños; la Comisión de Justicia; y asociaciones de jueces y senadores.

En unas semanas la Comisión de Venecia publicará un informe con su valoración de la ley, que no será vinculante.

