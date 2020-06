La comisión sobre delitos sexuales se reúne por primera vez para analizar su tipificación en el Código Penal

La sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación se ha reunido por primera vez con el objetivo de estudiar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y su aplicación práctica y analizar si se necesitan cambios, tras la polémica sentencia del caso de La Manada. El encargo recae finalmente en quince mujeres y trece hombres, que trabajarán para ver "en qué medida la normativa es correcta, con el derecho comparado y en su aplicación, y en qué medida puede mejorarse", ha señalado el presidente de este organismo asesor del Ministerio de Justicia, Esteban Mestre.

La reunión de este jueves no ha sido larga y en ella los expertos se han distribuido las tareas con un calendario de trabajo, pero sin fijarse plazos para emitir sus conclusiones. Antes de comenzar el encuentro, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense Enrique Gimbernat ha estimado que la violación está tipificada de forma similar en todos los países como violencia o intimidación con acceso carnal y ha opinado que "lo que está mal es la sentencia de La Manada". "De acuerdo con los hechos probados era una violación", ha señalado a los periodistas sobre la polémica generada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condenó a cada uno de los cinco procesados a nueve años de prisión por delitos de abuso sexual, pero no por agresión sexual al estimar que no hubo violencia o intimidación.

La exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género Blanca Hernández Oliver se ha mostrado convencida de que se hará un "excelente trabajo" en la reflexión sobre los tipos penales, pero ha considerado fundamental realizar "una labor de concienciación profunda". "Se sigue pensando que esas cosas se le pueden hacer a las mujeres; cuando la mujer bebe, la culpa es suya y cuando el hombre bebe es inocente", ha destacado Hernández Oliver para subrayar la necesidad de cambios en la sociedad.

Hernández Oliver, letrada de las Cortes Generales, ha mostrado su satisfacción por la incorporación a la comisión de mujeres "tan sabias" y que aportarán sensibilidad ante estos temas. Varios miembros de la comisión valoraron también los cambios en la comisión, que pasó de estar compuesta inicialmente por veinte hombres a contar con quince mujeres y trece hombres. Tras la primera reunión, a la que acudieron cuatro mujeres de forma excepcional, se decidió suspender sus trabajos hasta que el órgano tuviera una composición equilibrada.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, encomendó a este órgano el estudio de los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por abuso sexual y les absuelve del de agresión. Sin embargo, saltó la polémica porque el órgano estaba formado únicamente por hombres, concretamente por 20, aunque después dos de ellos renunciaron. Fue entonces cuando Justicia propuso incorporar a cinco mujeres como vocales adscritas, de las que una renunció a ocupar ese puesto al ser de carácter temporal. Ante este escenario, la sección penal celebró su primer encuentro en el que acordó por unanimidad no empezar a trabajar hasta que hubiese paridad en la composición.