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Salvador Illa contradice a Puente y rechaza un posible cierre de la línea entre Madrid y Barcelona

El presidente de la Generalitat no opina lo mismo que su compañero de partido Óscar Puente.

Salvador Illa

Salvador Illa rechaza un posible cierre de la línea entre Madrid y Barcelona | Europa Press

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha rechazado el cierre de línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante su futura renovación.

Esta opción fue puesta en la mesa por el propio ministro de Transportes Oscar Puente la semana pasada en una rueda de prensa en la que advirtió de que la línea entre la capital y la Ciudad Condal se encuentra en unas condiciones "francamente mejorables".

Illa no comparte la idea del ministro Puente

No obstante y pese a que esta propuesta tiene personas y sectores que la respaldan, también existen detractores como el propio Illa, presidente de la Generalitat, quien ya ha dado a entender que no compartiría esa medida.

"¿Las renovaciones? Que sean afectando lo mínimo al servicio"

Como es lógico, Illa no se opone a la renovación y la mejora de la línea, y sí entiende que de hacer esta debe realizarse "con criterios de máxima seguridad" y, siempre que sea posible, "afectando lo mínimo" posible al servicio. Declaraciones que contrastarían con la idea y la propuesta de Puente, quien directamente aseguró que se el ministerio se planteará si cerrar directamente la línea.

Illa ha dicho en la SER que se muestra a favor de que "se mantenga la línea": "Vamos a ir paso a paso, pero los criterios deben ser estos: inversiones cuando toca, siempre con la máxima seguridad, pero también afectando lo mínimo posible al servicio".

Por otra parte, el servicio de alta velocidad (AVE y el resto de operadores) entre Madrid y Sevilla está completamente suspendido por tiempo indefinido, por lo que miles de viajeros están teniendo que optar por ir en carretera o en avión.

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