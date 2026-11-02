¿Qué es una mesa electoral y cómo se designa a sus miembros?

Con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en el horizonte, los ayuntamientos tienen por delante uno de los trámites fundamentales para organizar la jornada electoral: decidir quiénes formarán parte de las mesas en las que los ciudadanos depositarán sus votos.

La elección no depende de los partidos políticos ni de una decisión individual del consistorio. Los nombres salen de un sorteo público entre los electores inscritos en el censo de cada sección electoral, siguiendo lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Una mesa electoral es el órgano encargado de garantizar que la votación se desarrolle correctamente durante unas elecciones. Está formada por un presidente y dos vocales. Sus integrantes se encargan de comprobar la identidad de los votantes, supervisar la introducción de las papeletas en las urnas y velar por el cumplimiento de las normas.

Una vez finalizada la jornada electoral, también realizan el recuento de los votos y cumplimentan la documentación oficial. Su papel es fundamental para asegurar la transparencia y el correcto funcionamiento del proceso electoral.

¿Cómo se realiza el sorteo de las mesas electorales?

El procedimiento ha cambiado con el paso de los años. Antes era habitual introducir bolas o papeletas en una urna y extraer los nombres manualmente. Ahora, prácticamente todos los ayuntamientos recurren a programas informáticos que seleccionan números de forma aleatoria. Estas herramientas pueden estar facilitadas por la Oficina del Censo Electoral o haber sido desarrolladas por los propios consistorios.

El sorteo se celebra en sesiones plenarias abiertas al público, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier intervención en la elección de los ciudadanos.

¿Quién puede ser presidente o vocal?

Aunque la selección es aleatoria, no todos los electores cumplen los mismos requisitos para ocupar los distintos puestos. Para ejercer como presidente de una mesa electoral es necesario contar con el título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o, en su defecto, Graduado Escolar o equivalente.

En el caso de los vocales, se exige disponer del Graduado Escolar o de una titulación equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Nueve personas designadas por cada mesa

En cada mesa electoral se elige a un presidente y dos vocales, pero el sorteo no termina ahí. También se designan dos suplentes para cada uno de esos tres puestos. En total, son nueve ciudadanos por mesa electoral: tres titulares y seis suplentes.

La designación implica una responsabilidad legal. Por eso, quienes no se presenten sin una justificación válida pueden enfrentarse a sanciones económicas e incluso penas de prisión.