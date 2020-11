Ciudadanos votará no a los Presupuestos Generales del Estado 2021

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado su no a los Presupuestos Generales del Estado 2021 "porque no cumplen con los requisitos para que un partido moderado y de centro los pueda apoyar". Dice que se ofrecieron para frenar locuras, que había dos vías, una moderada y otra radical, y avisaron a Pedro Sánchez de que si optaba por la segunda no podría decir que era porque no tenía más remedio.

Lo conseguido

Arrimadas ha puesto en valor su trabajo de colaboración y negociación con el Gobierno, que supuso no presentar una enmienda a la totalidad del proyecto. Por eso hace suyos éxitos como evitar una subida del IVA en la educación concertada, "lo que puede suponer unos 600 euros a cada familia". Para Ciudadanos que no se suban impuestos a la sanidad, la educación, las empresas o en bastantes casos el IRPF, además de la tarjeta sanitaria única es un éxito, pero ahora ya no son los presupuestos que pueden apoyar. No se arrepiente de esta estrategia negociadora y espera que algo de todo esto quede en la votación final del proyecto.