El Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2021

Este jueves se debatía en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 donde el Gobierno busca el apoyo para aprobarlos y donde se han rechazado las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.

Esta sesión en el pleno ha comenzado con las palabras de Pablo Echenique, de Unidas Podemos, donde se ha dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciéndole que "los ataques de la ultraderecha a usted por su acento son repugnantes. A mí me encanta su acento y me encanta escuchar acento andaluz en esta Cámara".

Afirmar que se pueden pactar los Presupuestos con Cs y ERC a la vez es "mentir a sabiendas"

Le ha seguido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha denunciado que "dos de cada tres desahucios en España son en Cataluña, un 70% en alquileres. En Cataluña hay un 34% de paro juvenil y un millón de pobres". También Rufián ha querido indicar que "en Esquerra no medimos el patriotismo en metros de tela, tenga los colores que tenga. Lo medimos en metros de hospitales, escuelas, inversiones y transportes".

Rufián ha asegurado que afirmar que se pueden pactar los Presupuestos de 2021 con Cs y ERC a la vez es "mentir a sabiendas" y ha avisado a Podemos de que si "calla" ante la "operación salvar a Cs", puede ser "el siguiente en salir de la ecuación"

Montero ha agradecido la sinceridad con la que Rufián ha subido a la tribuna y ha resaltado que "estos presupuestos son buenos para Cataluña y para España" y ha señalado que "si es más importante con quien que el qué, votamos, me parece que eso deberíamos de superar. Es lo que yo le he entendido, Rufián, si le he entendido mal, usted me lo explica". A esto, Rufián ha señalado que "non ha entendido nada".

La ministra de Hacienda ha seguido insistiendo que "lo que le digo, Rufián, no creo que pueda tomar la decisión por otra formación política para apoyar o no este proyecto".

Arrimadas: "Se acabó el juego"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos ha señalado que mantendrá hasta el final la negociación de los presupuestos. aunque ha pedido al Gobierno que no ceda al chantaje de los separatistas.

La líder de Ciudadanos no ha entrado en el cuerpo a cuerpo con Podemos y ERC tras los ataques de sus portavoces y se ha limitado a señalar que ha visto "un poco molesto" a Pablo Echenique y que para afirmar que Cs no ha conseguido incluir nada en el proyecto presupuestario, le ha dedicado al partido naranja más de la mitad de su intervención.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, anunciaba hace unos días que apoyaría los presupuestos con condiciones. Al subir la tribuna ha indicado que "ayer, viendo el espectáculo de debate entre el Gobierno y el PP, pensaba que llevo 40 años viendo esta película. ¿Por qué el PP presenta una enmienda de totalidad a los presupuestos de este año? Porque gobierna el PSOE, y viceversa".

También ha añadido Arrimadas que "no son los presupuestos que nos gustan, no es un gobierno que nos gusta. Pero prefiero participar y mejorarlos en lo que se pueda, que cerrarme en banda, qué es lo que hacen ustedes en las comunidades autónomas que no gobiernan".