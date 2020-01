PP y Ciudadanos "lamentan" que Torrent se "rebaje" a hacer una "tournée" para visitar a los presos y a Puigdemont

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, le ha dicho a Carles Puigdemont "que se vaya olvidando de volver a ser president" porque "es imposible que un fugado de la justicia con graves causas judiciales a sus espaldas y desde otro país pretenda gobernar Cataluña".

En la manifestación de Jusapol, asociación que agrupa a policías nacionales y guardias civiles y que reivindican la equiparación de sus sueldos con los de los Mossos d'Esquadra, Arrimadas ha afirmado en relación a Puigdemont que "su negra etapa ha pasado".

Ha considerado que "no puede ser que la primera medida" del presidente del Parlament, Roger Torrent, sea "irse a ver a Puigdemont, que está fugado de la justicia del país y encima hacerlo con dinero público". "Me parece que hay que retomar la dignidad del Parlament y volver a una etapa de seriedad", ha indicado, y ha pedido a los partidos independentistas "que reconozcan en público lo que todos reconocen en privado" y que admitan así que Puigdemont no puede ser investido President de forma legal.

Sobre un posible retorno de Puigdemont y la posibilidad de que alegue "inmunidad" como diputado para evitar su detención, la líder de Ciutadans ha afirmado que "no hay privilegio que valga que permita que un fugado de la justicia pretenda ser presidente de Cataluña". "Como les gusta a miembros de viejos partidos como Convergència acogerse a privilegios políticos", ha criticado Arrimas.

En la misma línea se ha pronunciado Albiol, también presente en la manifestación en Barcelona. El líder del PP de Cataluña ha lamentado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se "rebaje" a hacer una "tournée" para visitar a los políticos independentistas presos y que se plantee acudir a Bruselas a entrevistarse con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Albiol ha asegurado que Torrent, como segunda autoridad en Cataluña, "no tiene que coger un avión y desplazarse mil kilómetros para ver a un prófugo de la justicia ni hacer una 'tournée" por las cárceles de España para ver a unos señores que están encarcelados no por ser independentistas, sino por intentar provocar un golpe al Estado".

Tras su elección como presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent ha anunciado que pedirá autorización para visitar "lo más pronto posible" a los tres diputados encarcelados, Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez y Joaquim Forn (JxCat), a quienes ha definido como "presos políticos", mientras estudia si, como le ha pedido JxCat, se desplaza a Bruselas para entrevistarse con el expresidente Carles Puigdemont, si opta a la investidura.

"Si una de las primeras medidas que toma el presidente del Parlament es rebajarse a coger un avión para ir a ver a un candidato prófugo, empieza mal. El presidente del Parlament no se tiene que rebajar a desplazarse a mil kilómetros a ver a un candidato fugado de la justicia, es lamentable y preocupante", ha indicado Albiol.

Sobre el viaje previsto por Puigdemont a Dinamarca el próximo lunes, Albiol ha indicado que el expresidente catalán se puede desplazar por la Unión Europea, pero que él considera que, más que hacer una gira por Europa, "más le valdría que viniera a España y rindiera cuentas con la justicia", por haber intentado provocar "un golpe al Estado".