PP y CIU coinciden en que el PSOE ha llevado el país "a la ruina"

El cabeza de lista de CiU en las elecciones generales, Josep Antoni Duran i Lleida, ha considerado que el PP tendrá mayoría absoluta el 20 de noviembre y ha acusado al PSOE de "arruinar" el país.

El PSOE no habla de economía, prefiere hacerlo de terrorismo y ruega al PP que no use la lucha antiterrorista para intereses electorales. Defienden "la hoja de servicios tan buena" de su candidato Rubalcaba.

Quien sí habla de economía es el PP, que está convencido de poder ganar a la crisis. Abogan por gobiernos del cambio frente a gobiernos agotados.