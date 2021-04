A menos de un mes para que se celebren las elecciones de Madrid del 4 de mayo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica hoy el barómetro preelectoral sobre los comicios con la intención de voto de los madrileños. Los datos dan un empate técnico entre derecha e izquierda.

Elecciones a la Asamblea de Madrid

La Comunidad de Madrid sigue en un ambiente de precampaña con actos de la mayoría de los principales partidos a menos de un mes de las elecciones autonómicas de Madrid que se celebran el 4 de mayo.

El último CIS otorga un empate a 68 escaños entre el bloque de la derecha, formado por PP y Vox y el de la izquierda PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. El barómetro da la victoria a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid de 2021 que se alzaría con el 39,2% de los votos y 59 escaños.

Ayuso se quedaría a 10 escaños para lograr la mayoría absoluta. El bloque de la derecha no sumaría. Según el CIS, Vox obtendría el 5,4% de los votos para 9 diputados. Y Ciudadanos, según el CIS, no alcanzaría el 5% necesario para entrar en la Asamblea, no obtendría ningún escaño.

El bloque de la izquierda llegaría al mismo número de escaños que la derecha. El PSOE lograría el 25,3% de los votos lo que le reportaría 38 escaños, uno más que los que obtuvo en las elecciones de Madrid de 2019. Más Madrid obtendría hasta el 11% de los votos para 20 escaños. Unidas Podemos alcanzaría hasta 10 diputados bajo el liderazgo de Pablo Iglesias.