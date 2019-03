Cifuentes: "No se va a permitir que nadie tome el Congreso"

Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en una entrevista concedida en Espejo Público, considera que en el movimiento 'Ocupa el Congreso', movilizado a través de las redes sociales, de la que ella es gran asidua, no cree que se vayan a llevar a cabo todas las acciones que se han dicho. Recuerda, además, que "tomar el Congreso es ilegal y está contra el Estado de derecho".

El operativo policial que se está instalando alrededor del Congreso "no es algo estático", recalca, "variará según los acontecimientos, según vayan a más o menos". No obstante, Cifuentes piensa que "la afluencia no será como se prevé, sino razonable, debido a la propia radicalidad del suceso".

Lo que ha querido recalcar la delegada del Gobierno es que "no se va a permitir que nadie lo tome (el Congreso) ni entre en él".

De acuerdo a las declaraciones de María Dolores de Cospedal, Cifuentes ha querido aclarar que lo que la secretaria general del Partido Popular quería decir es que "entrar al Congreso es un acto gravísimo y quienes promueven este movimiento desde su inicio, querían provocar un cambio de régimen, una involución", explica.

Cifuentes considera ello de una "actitud golpista". "Nosotros tenemos leyes, una Constitución, cosas que mejorar... pero siempre dentro de nuestro sistema político". Apuntilla que "que haya personas que pretendan cambiar mediante la coerción es de actitudes golpistas".