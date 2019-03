Cientos de parados defienden en las calles de Madrid más ayudas para el empleo

Centenares de personas procedentes de diferentes zonas de España se han concentrado este sábado en el Paseo del Prado para recibir a la 'Marcha de los 40 millones', compuesta por diferentes marchas de parados y exigir un "verdadero cambio en la gestión del país".

Este sábado han llegado a Madrid la 'Marcha de Parados', la 'Marcha popular indignada' y la 'Marcha por la dignidad' con el objetivo de pedir que el dinero que se recaude sea destinado a fomentar el empleo y "no a inyectarlo directamente a los bancos", ya que afirman que "no es responsabilidad de la ciudadanía que los bancos no hayan sido bien gestionados".

En esta concentración se han podido distinguir diferentes pancartas con lemas como 'Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el corrupto Gobierno', 'Solo un beso callará mi boca', 'El derecho a vivir no se mendiga, se toma', 'No somos el enemigo, no sois los malos, todos vamos en el mismo barco' o 'Rajoy dimisión', entre otros, a lo que hay que añadir algunos cánticos como la canción 'Resistiré', versionada para la ocasión.

Algunos de los manifestantes, como es el caso Fran Soriano, han venido de Sabadell para "recibir a los parados y quejarse contra los recortes". En este sentido, Soriano ha señalado que "se ha dejado entrar a un marchante a entregarle una carta a Mariano Rajoy", al mismo tiempo que ha dicho que otros sectores, como los bomberos, "han salido a saludar a los marchantes".

Por otra parte, Ande Malena ha llegado a Madrid procedente de Jaén en "apoyo de los desempleados" y ha indicado que "ya es hora de reaccionar, como sucedió el 19-J". Al mismo tiempo, ha apuntado que espera que "en la manifestación de esta tarde estén todos los madrileños".

Otra de las asistentes a la concentración, Angeles Antón, ha declarado que se manifiesta contra los recortes porque "siempre caen para los mismos".

Además, según ha comentado a Europa Press, acaban de crear la Asociación de mayores por el empleo (AMPEN), para mayores de 50 años, ya que considera que "están en edad de trabajar y no son viejos para desempeñar esa labor".

A su vez, ha expresado que "ni gobierno, ni sindicatos, ni ningún partido político hablan de este grupo de personas, si no que se habla del paro en general y de la juventud en particular", a la vez que ha apuntado que "ya es hora que esta franja de edad, entre los 50 y 67 años, tenga un espacio laboral".

Procedente de la 'Marcha Azul' de Sevilla estaba María José, quien ha declarado que vienen a Madrid porque están parados y el Gobierno "les ha dado la espalda".

A su vez, ha manifestado que en la concentración también se apoya a la Educación y se ha realizado contra "todos los recortes", debido a que se ha comprobado que "la banca es la prioridad del Gobierno y a los parados se les ha dejado de lado".

Por último, Rafa, procedente de Granada, ha indicado que viene a Madrid porque "la situación del país lo requiere", ya que "no se va a poner una 'alfombra roja' para que sigan desestabilizando y destrozando el estado de bienestar".

Asimismo, ha destacado que "Francia ha desechado estas políticas y las está renovando, apostando por el crecimiento y la ayuda social". "Si el Gobierno continúa subiendo el IVA y quitando poder adquisitivo, será imposible que haya consumo", ha concluido.

Las diversas columnas de desempleados procedentes de diferentes puntos de España como Asturias, Aragón, Andalucía y Cataluña se han reunido en el Paseo del Prado, junto al madrileño Museo del Prado. Previamente la columna del noroeste se había concentrado frente al Ministerio de Empleo, donde han gritado a favor de la unión del pueblo.

Desde allí han ido bajando, acompañados por simpatizantes, hasta el Paseo del Prado por uno de los laterales del céntrico Paseo de la Castellana, que la policía ha ido cortando al trafico a medida que avanzaba la marcha.

A la altura del Banco de España han gritado "Culpables, culpables" y "Tenemos solución: los banqueros a prisión". Posteriormente, se han detenido en la Plaza de Neptuno esquina con la Carrera de San Jerónimo -la calle que conduce al Congreso-, y se han detenido ante unas vallas que no permiten el acceso directo por la misma a la Cámara Baja desde hace unos días. Allí han pitado y han coreado lemas como, "Gobierno dimisión" y "Que no, que no, que no nos representan".

La 'Marcha de los cuarenta millones' ha realizado un alto en el camino para asistir a la 'Comida popular', que ha sido organizada frente al Museo del Prado por el movimiento 15-M .

Los manifestantes han sido recibidos con un concierto de la Orquesta 'Solfónica', que ha interpretado temas como "Los cuatro muleros" -poema de Federico García Lorca-, "L'estaca", del cantautor Lluis Llach, una pieza de la opera "Nabucco" de Giuseppe Verdi y un tema del musical "Los Miserables".

Tras la 'Comida Popular' y el encuentro de todas las marchas y grupos de protesta, está previsto que a las 18.30 horas comience una manifestación hasta la Puerta del Sol, pasando por Cibeles.

Una vez los manifestantes lleguen a Sol, se prevé la celebración de una 'Macro-Asamblea' con el objetivo de "decidir las siguientes acciones a realizar".