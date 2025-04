Así ratificó Carmen Pano ante el juez sus supuestas entregas de dinero en Ferraz: "Se lo tenía que entregar a De Aldama"

Primero lo dijo en una entrevista a un medio de comunicación, sin revelar su rostro. Luego, identificándose. Se llama Carmen Pano, es empresaria, fue socia de Aldama y asegura que entregó un total de 90.000 euros en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por orden de Víctor de Aldama.

Tras ello, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la citaba como investigada en el conocido como caso de los hidrocarburos el 19 de marzo. También a su hija, Leonor, que según el informe de la UCO vendió a la trama el chalet de la Alcaidesa del que luego disfrutó el exministro José Luis Ábalos.

Ante el juez Santiago Pedraz y a preguntas del fiscal y del abogado de la acusación popular, Hazte Oír, Pano ratificaba esas entregas de dinero: "A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor de Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Yo llevé ese dinero a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama me dice que si puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema. A mí no me dice nada de qué es. Ni para qué". Sí explica el origen del dinero: supuestamente eran "adelantos" de los negocios de hostelería que tenían en marcha.

Insiste en que fueron un total de dos entregas en Ferraz, ambas en octubre de 2020. Una vez en taxi, la otra con conductor. Lo que no sabe precisar es a qué persona o personas dio esas bolsas con dinero.

Mención a Ángel Víctor Torres

Durante su declaración, que duró casi 40 minutos, confirmó también otro dato que dio durante su interrogatorio por parte de la Guardia Civil. Habló de una reunión en Canarias entre Víctor de Aldama y el ministro Ángel Víctor Torres, entonces presidente de la comunidad autónoma. Pano tan solo ha dicho que fue una reunión "relacionada con los hidrocarburos", pero -dice- no le dieron más detalles.

