Chacón se desmarca del PSC y pone su escaño a disposición de Pere Navarro

La cabeza de lista del PSC por Barcelona en las últimas elecciones generales, Carme Chacón, ha anunciado que no va a apoyar las propuestas de resolución de CiU, IU-ICV y ERC relativas a la consulta soberanista en Cataluña y que, tras comunicar esta decisión al primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha puesto su escaño a disposición del partido.



En declaraciones en el Congreso, Chacón ha explicado que no respaldará esas iniciativas porque apuestan por "la ruptura" entre Cataluña y España, con la que ella no está de acuerdo. No obstante, ha rehusado aclarar si optará por votar en contra o se decantará por la abstención en las votaciones que tendrán lugar en el Pleno del Congreso.

Chacón ha recalcado que cree "firmemente en el entendimiento entre Cataluña y España" y en "una Cataluña fuerte respetada en una España que conozca su diversidad". Según ha recordado, hace apenas 15 meses se presentó con ese programa electoral para ser diputada por Barcelona. "Esas son mis convicciones y ese es mi compromiso con los ciudadanos", ha remachado.

"Voy a optar por mis convicciones, cuando no lo he hecho me he equivocado", señaló

"Por eso no voy a apoyar las resoluciones de los tres partidos que han iniciado un proceso de ruptura de Cataluña con España. No voy a estar en la ruptura de Cataluña con España", ha enfatizado, antes de añadir que "por coherencia" y por el "compromiso" que adquirió con los ciudadanos va a trabajar "por el entendimiento de Cataluña con el resto de España" y "en contra de su ruptura".

La que fuera rival de Alfredo Pérez Rubalcaba en el último Congreso federal del PSOE, ha explicado que ha comunicado su decisión a Navarro y que ha puesto su escaño a "su disposición", pero no ha querido comentar qué le ha respondido el líder de los socialistas catalanes.

Preguntada sobre si algún otro diputado del PSC puede seguir sus pasos y desobedecer el mandato de Navarro, Chacón se ha limitado a recordar que en ocasiones anteriores, cuando ha tenido que elegir entre seguir sus convicciones" o acatar la disciplina de voto "se ha equivocado".



"Hoy tengo muy claro que no voy a optar por la ruptura entre Cataluña y España. Voy a optar por mis convicciones porque siempre que hecho lo contrario y me he sometido a la disciplina de partido en contra de mis convicciones y de mi compromiso con los ciudadanos, me he equivocado", ha asegurado.