Arrimadas insiste en la aplicación del 155 en Cataluña y acusa a Torra de utilizar a los Mossos como una "policía política"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimdas, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de intentar utilizar a los Mossos d'Esquadra como una "policía política" por identificar a personas que quitan lazos amarillos.

"Torra quiere utilizar a los Mossos d'Esquadra como policía política. Estoy convencida de que no lo conseguirá, pero lo quiere hacer", ha advertido en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Para Arrimadas, que después ha intervenido en el programa Espejo Público, el uso político de la policía catalana se demuestra en que los Mossos identifican a las personas que quitan lazos amarillos y cuelgan banderas españolas, pero no a las que cuelgan estos símbolos. Así, ha preguntado cuál es el criterio por el que los Mossos identifican a estas personas y ha sostenido que es "un criterio absolutamente político".

Por eso, ha explicado que Cs ha pedido la comparecencia del conseller de Interior, Miquel Buch, y ha asegurado que defenderán "el derecho de la gente a tener un espacio público de todos".

Asimismo, ha alertado de que Torra pretende "utilizar a la policía para sus fines, para callar al constitucionalismo en Cataluña", y que, a su juicio, cuando dijo que hay que atacar al Estado también significa que quiere atacar a los catalanes no independentistas.

Arrimadas ha señalado que colgar lazos amarillos en el espacio público "puede ser una infracción administrativa" y ha pedido que los ayuntamientos actúen para retirarlos.

Del mismo modo, la jefa de la oposición en Cataluña defiende que se debe volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si sus dirigentes no se comprometen a acatar las normas y la ley. Igualmente no descarta que vuelva a haber elecciones en la comunidad autónoma: "Nosotros no sabemos qué va a pasar".